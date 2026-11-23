Il decreto di Maurizio Leo amplia la precompilata 730. Dati mensa e scuolabus facoltativi nel 2026, obbligatori dal 2027 per il calcolo della detrazione al 19%.

Il Ministero dell'Economia ha emanato una normativa specifica per estendere l'accesso alla precompilata del modello 730. Il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha firmato il decreto che regola la trasmissione telematica dei dati relativi ai costi sostenuti dalle famiglie per i servizi ausiliari all'istruzione. Questa iniziativa mira a semplificare il calcolo della detrazione fiscale, riducendo l'onere di documentazione per i contribuenti.

Meccanismo di trasmissione dati facoltativo

I dati riguardanti le spese per mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola, nonché l'assistenza al pasto gestiti dai Comuni, entreranno nel sistema dell'Agenzia delle Entrate attraverso un meccanismo graduale. L'invio di tali informazioni sarà facoltativo per l'anno d'imposta 2026, offrendo un periodo di transizione agli enti locali. La trasmissione diventerà obbligatoria a partire dall'anno successivo, garantendo una copertura totale dei dati a partire dalla dichiarazione presentata nel 2028.

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Questa distinzione temporale è fondamentale per evitare sovraccarichi immediati nella gestione amministrativa dei Comuni. L'esclusione dalle sanzioni per l'anno d'imposta 2026 viene stabilita proprio per non gravare eccessivamente gli enti locali durante la fase iniziale di adattamento. Tale deroga vale esclusivamente se l'eventuale errore nella comunicazione dei dati non comporta un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. I Comuni devono quindi trasmettere entro il 16 marzo dell'anno successivo i dati delle spese detraibili per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e secondarie di secondo grado.

Impatto sui contribuenti e calcolo detrazione

La normativa interessa direttamente milioni di famiglie italiane che usufruiscono di servizi scolastici integrativi. La detrazione delle spese di istruzione è pari al 19% calcolata su un limite massimo di 1.000 euro annui per figlio. Per ottenere questo beneficio fiscale, le spese devono essere pagate utilizzando strumenti tracciabili, come carte di credito o bonifici bancari. L'inserimento automatico di questi dati nella precompilata elimina la necessità per i contribuenti di integrare manualmente il modello fiscale, semplificando notevolmente la procedura di dichiarazione.

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In passato, non era previsto alcun obbligo di invio al Fisco dei dati quando i servizi ausiliari erano gestiti direttamente dal Comune o da soggetti terzi esterni rispetto alla struttura scolastica. La nuova normativa colma questa lacuna, permettendo al sistema di catturare informazioni finora invisibili per l'amministrazione finanziaria. Per l'anno d'imposta 2026, il 730 precompilato, disponibile entro il 30 aprile 2027, potrebbe quindi non contenere ancora tutti i dati relativi alle spese sostenute con gli enti locali. La completezza del quadro fiscale sarà raggiunta solo con la dichiarazione presentata nel 2028.

Obblighi degli enti locali e soggetti terzi

La comunicazione telematica deve includere dati identificativi degli studenti iscritti, dei soggetti che hanno sostenuto le spese e degli importi effettivamente versati. Qualora i Comuni abbiano affidato la gestione dei servizi ausiliari a soggetti terzi, il decreto prevede che le spese detraibili vengano trasmesse solo se queste risultano nella disponibilità degli enti locali. Questa clausola tutela la riservatezza e la correttezza amministrativa, evitando la segnalazione di dati non verificabili direttamente dal soggetto pubblico.

Vengono inoltre regolamentati i casi di rimborso delle spese per i servizi ausiliari. I Comuni hanno l'obbligo di trasmettere anche eventuali rimborsi alle Entrate, indicando esplicitamente l'anno in cui la spesa originale è stata sostenuta. La comunicazione deve contenere i dati identificativi degli studenti iscritti agli istituti scolastici, dei soggetti che hanno sostenuto le spese e degli importi delle spese sostenute nell'anno precedente. Questa precisione è essenziale per garantire la correttezza del calcolo della detrazione e prevenire contestazioni future da parte dell'amministrazione finanziaria.