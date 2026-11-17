Milioni di documenti trapelati svelano legami di Deutsche Bank con Epstein, Trump e oligarchi russi. Le azioni crollano in Borsa.

Una vastissima fuga di documenti interni ha riportato alla luce dettagli sconosciuti sui rapporti tra Deutsche Bank e figure di spicco come il pedofilo Jeffrey Epstein, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e numerosi oligarchi russi. Questa inchiesta, coordinata dall'organizzazione no-profit sudafricana Barracuda Media, ha sollevato gravi questioni sulla governance e sulla conformità della banca tedesca, mettendo in luce espedienti contabili e comunicazioni finanziarie al limite dell'inganno.

La pubblicazione di milioni di file, risalenti principalmente agli anni Dieci, fornisce una nuova luce sulla carriera e sulla leadership dell'amministratore delegato Christian Sewing. Sewing, che ha assunto la guida dell'istituto nel 2018, era stato ampiamente accreditato per aver riportato la banca dall'orlo del baratro a livelli di profitto record, ma i documenti suggeriscono un comportamento diverso nelle stanze dei bottoni.

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La critica alla gestione Sewing

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha collaborato con oltre duecento giornalisti provenienti da testate come Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times e Paper Trail Media, l'attuale capo esecutivo ha agito in privato in modo contraddittorio rispetto alla sua immagine pubblica. I file rivelano che Sewing ha spinto l'istituto ad assumersi maggiori rischi, ha criticato aspramente le procedure di compliance e ha nascosto agli azionisti alcune delle problematiche interne della banca.

I whistleblower coinvolti nell'inchiesta hanno dichiarato di aver agito per l'interesse pubblico, sostenendo che la loro azione mirava a portare alla luce le carenze strutturali e culturali che hanno persistito anche sotto la nuova direzione. La natura dettagliata delle rivelazioni, che includono email, verbali del consiglio di amministrazione, fascicoli sulla conformità e registri delle chat dei dipendenti, offre un quadro raro e inquietante della vita interna del colosso finanziario tedesco.

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Il ruolo degli oligarchi russi

Un aspetto particolarmente critico dell'indagine riguarda i canali aperti tra la banca e l'oligarchia russa. Il Financial Times evidenzia come, sotto la guida di Sewing, Deutsche Bank abbia pianificato un'espansione delle sue operazioni nel settore legato al Cremlino. Questa strategia è stata sviluppata ignorando i timori espressi dal team di compliance della banca riguardo alla clientela associata allaRussia, mentre si addensavano le nubi di una tempesta geopolitica crescente.

Questa disregolazione delle procedure di controllo ha sollevato interrogativi sul fatto che la banca abbia anteposto i profitti alla sicurezza normativa e alla conformità legale. L'inchiesta Inside Deutsche Bank non si limita a cronaca storica, ma tocca nervi scoperti delle relazioni commerciali internazionali e della responsabilità istituzionale nel gestire clienti ad alto rischio geopolitico.

Reazione del governo e del mercato

Il ministro delle Finanze tedesco ha invitato il colosso bancario a fornire spiegazioni in totale trasparenza, segnando una presa di posizione pubblica insolita da parte del governo federale. La nota ufficiale sottolinea che Deutsche Bank ha ora la responsabilità di spiegare come abbia posto rimedio alle proprie carenze e ai difetti nei controlli interni, e come intenda prevenirli efficacemente in futuro. Questa richiesta governativa aumenta la pressione sulla banca per fornire risposte concrete.

Nel frattempo, le azioni di Deutsche Bank hanno subito un duro colpo sulla Borsa di Francoatte. Le quotazioni sono arrivate a perdere oltre il sei percento del valore prima di stabilizzarsi con un calo del quattro percento e mezzo, riflettendo l'ansia degli investitori sulle implicazioni legali e reputazionali della vicenda. Diversi media internazionali hanno pubblicato articoli basati sui documenti trapelati, amplificando il dibattito pubblico.

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Difese della direzione finanziaria

Raja Akram, chief financial officer della banca, ha dichiarato a Bloomberg che le questioni individuate sono una ripetizione dei titoli dei giornali del passato e che sono state discusse intensamente negli ultimi anni. Akram ha aggiunto che, data la natura pregressa di tali questioni, già riportate dalla stampa e discusse con le autorità di vigilanza, non prevede alcun impatto finanziario significativo, ammesso che ve ne sia uno.

Il direttore finanziario ha sottolineato che la storia serve per imparare, non per viverla, ribadendo che Deutsche Bank continua a investire nei propri sistemi di controllo. Tuttavia, la richiesta di Berlino e la pubblicazione simultanea dell'inchiesta internazionale mettono in discussione la capacità della direzione di presentare una narrazione univoca sulla propria trasformazione culturale e operativa degli ultimi anni.