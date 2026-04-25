Devastanti attacchi russi su Dnipro e altre regioni ucraine: decine di vittime

Ondate di droni e missili russi hanno colpito la città di Dnipro e altre aree dell'Ucraina, causando la morte di almeno 10 persone e ferendone decine. L'attacco ha provocato il crollo di un edificio residenziale e ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza dei civili.

Le forze russe hanno intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, concentrandosi in particolare sulla città di Dnipro , dove ondate di droni e missili hanno causato devastazione e un elevato numero di vittime civili.

L'attacco, avvenuto sabato 25 aprile 2026, ha provocato il crollo parziale di un edificio residenziale, intrappolando e uccidendo residenti mentre i soccorritori erano ancora al lavoro. Oltre a Dnipro, anche la regione di Chernihiv è stata colpita, con ulteriori perdite di vite umane e feriti. L'Ucraina ha denunciato questi attacchi come un deliberato atto di terrore contro la sua popolazione, sottolineando la necessità di un rafforzamento urgente delle difese aeree e di un'azione più decisa da parte dei partner internazionali.

L'attacco a Dnipro è stato particolarmente brutale, con i russi che hanno lanciato 619 droni e 47 missili durante la notte, secondo le forze aeree ucraine, riuscendo a intercettarne rispettivamente 580 e 30. Nonostante gli sforzi di difesa, l'impatto è stato significativo, con otto morti e 49 feriti accertati nella sola città di Dnipro. I soccorritori hanno lavorato incessantemente tra le macerie, estraendo sopravvissuti e recuperando i corpi delle vittime.

Testimoni oculari hanno descritto scene strazianti, con persone che guardavano impotenti mentre le loro case venivano distrutte e i loro vicini venivano colpiti. La determinazione dei russi a colpire aree residenziali è stata condannata come una chiara violazione del diritto internazionale umanitario. Parallelamente agli attacchi in Ucraina, si sono verificati incidenti transfrontalieri.

Frammenti di droni hanno danneggiato infrastrutture in Romania, un paese membro della NATO, mentre l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi contro obiettivi in territorio russo, colpendo un edificio residenziale a Yekaterinburg e causando vittime nella regione di Luhansk occupata. La situazione rimane estremamente tesa e volatile, con il rischio di un'ulteriore escalation.

Il presidente Zelenskiy ha esortato i partner internazionali a fornire un sostegno più consistente, in particolare per rafforzare le difese aeree ucraine, al fine di proteggere la popolazione civile e contrastare l'aggressione russa. La comunità internazionale è chiamata a rispondere con fermezza a queste violazioni del diritto internazionale e a lavorare per una soluzione pacifica del conflitto





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