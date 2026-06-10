Devozione e territorio: il documentario di Gianfranco Pannone sull'Appennino lucano

Un'analisi della devozione popolare nei piccoli centri italiani come forma di costruzione sociale e identitaria, attraverso il documentario di Gianfranco Pannone che esplora il rapporto tra fede, comunità e territorio nell'Appennino lucano.

La devozione popolare nei piccoli centri italiani non è soltanto una manifestazione della religiosità tradizionale, ma rappresenta un modo profondo di abitare il territorio, costruire relazioni e dare continuità alla memoria collettiva.

Attraverso processioni, pellegrinaggi, feste patronali e rituali tramandati di generazione in generazione, le comunità mantengono vivo un patrimonio di significati che va ben oltre la dimensione strettamente religiosa. La devozione si colloca infatti in uno spazio di confine dove fede, appartenenza e vita quotidiana si intrecciano, dando forma a una particolare esperienza del vivere insieme.

Questo fenomeno emerge con chiarezza nel documentario di Gianfranco Pannone, un viaggio nelle aree interne dell'Appennino lucano che segue il ritmo delle stagioni e delle persone che abitano questi luoghi. Più che raccontare la religione come insieme di credenze, il documentario osserva ciò che accade attorno ad essa, posando lo sguardo sui gesti, sulle attese, sulle narrazioni e sulle relazioni che prendono forma intorno al sacro, mostrando come la devozione continui a rappresentare una risorsa culturale e sociale per comunità spesso segnate dallo spopolamento e dalla marginalità.

Nel documentario, il recupero di un convento restituisce agli abitanti un punto di riferimento che è insieme spirituale e civile. La costruzione di un santuario diventa una missione personale capace di coinvolgere un'intera comunità. Il ricordo del passaggio di Pier Paolo Pasolini collega la memoria locale a quella nazionale. Le storie di guarigioni considerate miracolose alimentano racconti condivisi che continuano a essere trasmessi di generazione in generazione.

In ciascuna di queste vicende, il sacro appare come una forza che produce legami e attribuisce significato all'esperienza collettiva. La relazione tra devozione e territorio occupa un posto centrale nel racconto di Pannone: chiese, conventi, cappelle e santuari non sono semplicemente edifici religiosi, ma luoghi nei quali una comunità riconosce la propria storia e costruisce la propria identità.

Attraverso di essi, gli abitanti stabiliscono un rapporto profondo con il paesaggio che li circonda e trasformano lo spazio geografico in uno spazio vissuto, abitato dalla memoria e dalle emozioni, in un viaggio compreso nelle quattro stagioni. Proprio in questo rapporto tra religione e territorio emerge una dinamica particolarmente interessante. L'etimologia della parola religione rimanda al latino legare, evocando l'idea di un vincolo, di un insieme di obblighi, prescrizioni e divieti che contribuiscono a definire l'ordine simbolico di una comunità.

Anche lo spazio sembra suggerire una dimensione di stabilità e permanenza, eppure entrambi custodiscono una tensione verso il cambiamento. Lo spazio non è mai soltanto un contenitore immobile: è un luogo attraversato dalle pratiche sociali, dalle trasformazioni storiche e dalle esperienze di chi lo abita. La devozione popolare agisce proprio in questo punto di incontro tra il legame e il mutamento.

Attraverso le pratiche devozionali, le comunità si appropriano simbolicamente dei propri luoghi e li reinterpretano continuamente, rielaborando i vincoli della religione istituzionale e adattandoli alle esigenze concrete della vita sociale. Ciò che appare immobile viene rimesso in movimento: non si tratta di una rottura con la tradizione, ma di una sua continua reinterpretazione. Il sacro viene custodito proprio perché viene costantemente rinnovato.

Per questo motivo, la devozione non può essere letta soltanto come una sopravvivenza del passato o come un fenomeno folklorico: essa rappresenta una forma di costruzione sociale attraverso cui le comunità affrontano le sfide del presente. Nelle aree interne segnate dall'invecchiamento della popolazione, dalla precarietà economica e dall'emigrazione, i rituali collettivi contribuiscono a contrastare il rischio di frammentazione sociale, offrono occasioni di incontro e rafforzano il senso di appartenenza, trasformano fragilità individuali in esperienze condivise e restituiscono continuità a territori che rischiano di essere percepiti come marginali.

Un bisogno di speranza che prende forma in descrizioni e rituali capaci di combattere l'isolamento, inserendosi pienamente nella migliore tradizione del cinema del reale italiano. La macchina da presa accompagna uomini e donne nella loro quotidianità e lascia emergere l'intreccio tra fede, lavoro, memoria, famiglia e paesaggio in una ragnatela di significati.

Il risultato è un racconto che evita sia l'esotismo del folklore sia la retorica nostalgica: ciò che interessa al regista non è la spettacolarità del rito, ma la sua capacità di produrre relazioni e significati, offrendo uno spaccato autentico e profondo della vita nelle comunità dell'Appennino lucano





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