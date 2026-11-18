La federazione calcistica tedesca DFB aderisce al fronte europeo contro Infantino, appoggiando Philippe Diallo per le elezioni di marzo. Analisi delle dinamiche in corso.

La Federazione Tedesca di Calcio (DFB) ha espresso un pieno appoggio alla candidatura di Philippe Diallo per la presidenza della FIFA. Questa dichiarazione arriva dopo un incontro avvenuto mercoledì tra il presidente della DFB Bernd Neuendorf e il capo della federazione francese. Il sostegno ufficiale di Berlino rafforza la posizione di Diallo nella corsa contro l'attuale presidente uscente, Gianni Infantino.

Posizione Ufficiale della DFB a Berlino

Bernd Neuendorf ha confermato che la federazione tedesca ritiene Philippe Diallo il candidato ideale per guidare lo sport in futuro. Durante la conferenza stampa, Neuendorf ha dichiarato che Diallo incarna un approccio responsabile al calcio, fondamentale per affrontare le sfide dei prossimi anni. Il presidente della DFB ha sottolineato come l'esperienza internazionale di Diallo sia ampiamente rispettata in tutto il continente europeo.

Also read Philippe Diallo sfiderà Infantino per la presidenza FIFA nel 2027

La riunione tra i due dirigenti si è tenuta mercoledì mattina, che coincideva con la scadenza ufficiale per la presentazione delle candidature alla massima carica del calcio mondiale. Neuendorf ha evidenziato che i valori rappresentati da Philippe Diallo sono nettamente diversi da quelli dell'attuale amministratore svizzero Gianni Infantino.

La Crisi Politiche con Gianni Infantino

Il contesto delle elezioni è segnato da una crescente opposizione verso Gianni Infantino, nata da un tentativo fallito in luglio. Durante quel periodo, l'attuale presidente aveva cercato di coinvolgere investitori privati in una nuova entità commerciale. Questa nuova struttura avrebbe detenuto i diritti legati a competizioni di alto profilo, inclusa la Coppa del Mondo.

Advertisement

L'iniziativa di Infantino ha generato ampi rifiuti e chiamate alle sue dimissioni da parte di diverse federazioni nazionali. Nonostante questa opposizione diffusa, Gianni Infantino sostiene di godere di un supporto schiacciante da parte delle federazioni affiliate in tutto il mondo. La sua permanenza alla guida della FIFA rimane quindi al centro di un acceso dibattito internazionale.

Supporto Europeo e Boicottaggio Minacciato

Oltre alla Germania, anche la Federazione Olandese di Calcio ha ufficialmente sostenuto la candidatura di Philippe Diallo. Si prevede che molte altre organizzazioni governative del calcio europeo seguiranno questo esempio, consolidando un fronte unito contro l'attuale leadership. L'UEFA ha svolto un ruolo cruciale, accettando ufficialmente il supporto a Diallo lunedì per sfidare Gianni Infantino a marzo.

In precedenza, l'organo direttivo del calcio europeo aveva minacciato un boicottaggio dei tornei FIFA. Tale minaccia è stata rimossa solo dopo aver ricevuto garanzie che i piani per la vendita di quote della Coppa del Mondo non sarebbero stati ripresi. Questo accordo ha permesso all'UEFA di mantenere una posizione di dialogo pur sostenendo il cambio di direzione.

Altri Candidati e Prospettive Future

La corsa alla presidenza vede la partecipazione di altri nomi significativi nel panorama calcistico globale. Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione Giapponese di Calcio, e l'ex difensore svizzero Ramon Vega intendono candidarsi per la massima carica. La competizione si presenterà quindi multifattoriale, con diverse visioni per il futuro della FIFA.

Advertisement

Le prossime settimane saranno decisive per confermare le liste ufficiali e definire le strategie di campagna. I dirigenti europei, attraverso la loro dichiarazione congiunta, hanno reiterato la volontà di vedere il calcio cambiare in meglio. La promessa è quella di una FIFA che operi esclusivamente nell'interesse di tutte le sue federazioni affiliate, senza distinzioni geografiche o commerciali.