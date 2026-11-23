Alessandro Di Battista potrebbe correre alle politiche. I dati Ipsos e EMG rivelano il potenziale elettorale del suo movimento tra astenuti e dissidenti, tra alleanze e brand.

Le voci sulla possibile discesa in campo di Alessandro Di Battista alle prossime elezioni politiche circolano da diverse settimane, alimentando un dibattito acceso tra analisti politici e osservatori. Nonostante le recenti notizie riguardo al suo stato di salute, l'ipotesi di una sua candidatura rimane concreta e supportata da alcune figure di spicco. Beppe Grillo, insieme a giornalisti noti come Andrea Scanzi e Rula Jebreal, avrebbe chiaramente espresso il proprio sostegno all'ex deputato in questa eventuale impresa elettorale. Si tratta ancora di suggestioni, ma l'idea non è da escludere e tocca un nervo scoperto del panorama politico italiano.

I dati Ipsos ed EMG sul potenziale elettorale

È risaputo che Alessandro Di Battista disponga di un certo seguito, ma la vera domanda riguarda la capacità di questo fattore di spostare gli equilibri di voto in modo decisivo. Secondo un recente sondaggio condotto da Ipsos, il partito nato dalla sua associazione, Schierarsi, è stimato al 3% nelle intenzioni di voto. Tuttavia, il bacino potenziale di questo movimento potrebbe arrivare fino al 13%, indicando una riserva di consenso non ancora pienamente espressa. Questi numeri offrono una fotografia preliminare ma significativa della popolarità residua dell'ex parlamentare.

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Un'analisi leggermente diversa proviene da Fabrizio Masia, sondaggista di EMG, il quale stima che il potenziale di Di Battista si aggiri tra il 5 e il 6% degli elettori. Secondo Masia, c'è ancora da capire se l'ex deputato abbia davvero la volontà di scendere in campo, chi farà parte del movimento e quali saranno le proposte politiche e le modalità di veicolazione. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza della struttura organizzativa e della chiarezza programmatica per convertire il consenso potenziale in voti concreti.

Il rischio per il centrosinistra e le coalizioni

Nel contesto politico attuale, caratterizzato da due coalizioni molto vicine nelle intenzioni di voto, la presenza di Di Battista potrebbe risultare determinante. Fabrizio Masia, intervistato da Adnkronos, ha precisato che l'ex M5s potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori. Se Di Battista decidesse di correre in solitaria, senza allearsi con il campo largo, rischierebbe di diventare un problema significativo per la sinistra, erodendo parte del suo elettorato tradizionale e indebolendo la competitività del centrosinistra nelle urne.

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Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research e Only Numbers, mostra invece una certa cautela in questa valutazione. Secondo la sua analisi, Di Battista potrebbe pescare soprattutto tra gli elettori che oggi si rifugiano nell'astensionismo. Questi soggetti potrebbero vedere in lui un continuum con il vecchio Movimento 5 stelle e le sue storiche battaglie sociali. La sua forza elettorale, quindi, dipenderebbe dalla capacità di mobilitare chi finora non ha votato, piuttosto che dal convincimento di elettori già schierati.

Il ruolo cruciale del brand e delle alleanze

La strategia politica di Alessandro Di Battista dipenderà in larga misura dal brand con cui si presenterà alle elezioni, se deciderà di farlo. Se si presentasse con il nome e il simbolo della sua Associazione Schierarsi, il suo potenziale si aggirerebbe intorno al buon 3% di consensi. Questa opzione garantirebbe una certa identità autonoma, permettendogli di attrarre quel consenso specifico legato alla sua figura personale e al suo progetto politico indipendente, senza i vincoli di una lista preesistente.

Le incognite aumenterebbero notevolmente se Di Battista decidesse di prendere il nome e il simbolo del Movimento 5 stelle. In questo scenario, le variabili da considerare sarebbero molteplici, incluse le reazioni della base e la percezione esterna. Un'altra ipotesi riguarda la presentazione con un nome e un simbolo diversi dai primi due, ma con l'appoggio non solo formale di Beppe Grillo. Tale scenario introdurrebbe dinamiche complesse, dove il peso della figura di Grillo potrebbe compensare la mancanza di un riconoscimento immediato del nuovo nome, creando un equilibrio delicato tra tradizione e innovazione politica.

In ogni caso, la situazione è in rapida evoluzione e richiede un'attenta osservazione degli sviluppi futuri. Le scelte di Di Battista, supportate da figure come Andrea Scanzi e Rula Jebreal, potrebbero ridefinire gli scenari elettorali. La comunità politica attende con interesse di vedere come queste voci si tradurranno in azioni concrete, specialmente considerando l'impatto che un suo eventuale ritorno potrebbe avere sui principali schieramenti in lizza. La partita è ancora aperta, ma i tasselli iniziano a prendere forma.