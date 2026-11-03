Di Battista, l'operazione al cervello a Cuba che gli ha salvato la vita

Alessandro Di Battista racconta l'urgenza medica a Cuba, l'intervento neurochirurgico salvavita e il momento in cui è stato salvato dal decesso per pressione intracranica.

Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ha svelato i dettagli traumatici del suo ricovero d'urgenza avvenuto a Cuba lo scorso settembre. L'ex esponente politico ha condiviso questa testimonianza durante un'intervista al podcast Vox Investigazioni, spiegando come una grave emergenza medica lo abbia condotto sull'orlo della morte. La narrazione evidenzia le condizioni critiche della sua salute e il delicato intervento neurochirurgico che ha impedito il peggio.

Emergenza medica e pressione cranica critica

Il racconto di Alessandro Di Battista inizia con il momento esatto in cui il suo stato di salute è peggiorato drasticamente durante un viaggio a Cuba per un reportage. Le sue condizioni sono diventate così serie da richiedere un intervento immediato per salvare la vita del politico italiano. La causa principale di questa crisi era una pressione intracranica che aveva raggiunto livelli estremamente pericolosi, superiori alla norma e critici per la sopravvivenza.

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I medici presenti in loco hanno diagnosticato una situazione in cui la testa del paziente doveva essere aperta urgentemente per decomprimere il cervello. La pressione all'interno del cranio era alle stelle, creando un rischio immediato di decesso per il collasso delle funzioni vitali. Alessandro Di Battista ha chiarito che senza questa rapida azione chirurgica, il risultato sarebbe stato fatale e il politico non sarebbe più tra i vivi.

Il ruolo del neurochirurgo cubano e le strutture

L'ex deputato ha reso un tributo specifico al neurochirurgo cubano che lo ha operato, definendolo la persona che gli ha salvato la vita. Questa figura professionale ha eseguito un intervento raffinatissimo, riducendo innanzitutto la pressione intracranica e successivamente individuando e rimuovendo un tumore. Alessandro Di Battista ha confermato che la qualità dell'operazione è stata valutata positivamente anche da specialisti italiani.

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La testimonianza include però anche dettagli sulle difficili condizioni dell'ospedale cubano in cui è stato ricoverato. Alessandro Di Battista ha descritto una struttura che risultava priva di acqua e luce durante i momenti cruciali. Il politico ha ammesso di aver posto interrogativi sulla possibilità di sterilizzare correttamente gli strumenti chirurgici in un ambiente così privo di servizi essenziali, un dubbio legittimo considerando la gravità dell'intervento.

Il trasferimento fallito verso il Gemelli di Roma

Un momento determinante della vicenda è stato il tentativo di evacuazione medica verso l'Italia. Erano stati organizzati i voli per trasferire Alessandro Di Battista al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarebbe dovuto essere operato da altri specialisti. Il politico era già arrivato sulla pista di decollo pronto ad imbarcarsi, ma il suo stato è precipitato proprio in quel frangente.

I medici presenti hanno deciso di bloccare il trasporto aereo perché le condizioni di Di Battista non lo permettevano. Il politico ha commentato con ironia di essersi sentito male nel momento giusto, spiegando che se l'ambulanza fosse arrivata mezz'ora prima, sarebbe partito. Se fosse accaduto qualcosa durante il volo, come temeva, oggi non sarebbe stato in grado di raccontare questa storia ai propri familiari e amici.

Il ritorno in terapia intensiva e la famiglia

Dopo il blocco del volo, Alessandro Di Battista è stato riportato d'urgenza all'interno dell'ospedale cubano. I medici hanno dovuto contattare altri chirurghi disponibili a L'Avana per procedere con l'operazione salvavita sul posto. Durante i momenti più bui, quando ha temuto di non farcela, il pensiero del politico si è concentrato incessantemente sulla sua famiglia e sui suoi figli.

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La forza di volontà di Alessandro Di Battista è stata alimentata dal desiderio di rivedere i propri figli e di non abbandonarli. Questo obiettivo personale è stato fondamentale per superare la paura di morire e per accettare l'intervento medico. La guarigione successiva ha permesso all'ex parlamentare di tornare a parlare apertamente di un'esperienza che ha segnato profondamente la sua vita privata e pubblica.