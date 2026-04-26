Di Biagio e Cerci: tra Roma, Gasperini e la rifondazione del calcio italiano

Analisi di Gigi Di Biagio e Alessio Cerci sulla situazione della Roma, il futuro di Gasperini e le prospettive di rilancio del calcio italiano, con un focus sulla Nazionale e sulla formazione dei giovani.

Dalla Roma alla rifondazione del calcio italiano. Gigi Di Biagio , ex giocatore della Roma e attuale commissario tecnico dell'Under 23 saudita, offre una sua analisi sulle ultime settimane della stagione, toccando la situazione attuale del club romano e le prospettive della Nazionale italiana.

Dopo un periodo di incertezza a livello societario, Di Biagio sottolinea l'importanza della recente vittoria della Roma contro il Bologna e la sua conseguente rincorsa alla qualificazione alle competizioni europee.

'Conoscendo Gian Piero Gasperini e i giocatori, c'è sempre stata fiducia nell'obiettivo. Fino all’ultimo bisogna lottare e lo faranno', afferma Di Biagio durante il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, evidenziando come il successo contro il Bologna rappresenti un segnale positivo dopo le tensioni interne alla società. L’ex calciatore azzurro invita alla prudenza nei giudizi, sottolineando che si vede solo il risultato finale, ma non si conoscono le dinamiche interne.

Riconosce la solidità apparente del rapporto tra Ranieri, Massara e Gasperini, ma ammette che qualcosa non ha funzionato. Esprime il suo legame con Ranieri e la sua stima per Gasperini, sottolineando la difficoltà di comprendere appieno le dinamiche interne.

Tuttavia, ribadisce che Gasperini gode della piena fiducia della società e che il progetto continuerà con lui, auspicando che si mantenga la linea mostrata a Bologna. Di Biagio si sofferma poi sulla necessità di rinforzare la squadra con giocatori di qualità, non semplici numeri. Critica l'arrivo di alcuni giocatori che non hanno apportato un reale valore aggiunto, pur riconoscendo l'impatto positivo di Malen. Sottolinea l'importanza di supportare Gasperini nelle scelte dei giocatori, garantendogli piena autorità.

Passando alla Nazionale, Di Biagio evidenzia la necessità di ripartire dalla nuova presidenza della FIGC e di sviluppare un percorso condiviso con il nuovo commissario tecnico. Riconosce il lavoro svolto in passato, ma sottolinea il peso delle tre assenze consecutive ai Mondiali. Esprime la sua cautela sui nomi circolati per la panchina azzurra, sottolineando la necessità di individuare la figura più adatta alla situazione attuale.

Alessio Cerci, ex esterno della Roma, condivide l'analisi di Di Biagio, sottolineando l'importanza della vittoria contro il Bologna e la necessità di dare continuità e fiducia a Gasperini. Cerci sottolinea che la decisione societaria di rafforzare la posizione dell'allenatore è stata positiva, pur esprimendo rammarico per l'addio a Ranieri. Cerci evidenzia come il futuro della Roma dipenda soprattutto dalla guida tecnica di Gasperini, che ha sempre dimostrato grande capacità.

Sottolinea l'importanza di un mercato mirato, con l'acquisto di giocatori adatti al suo stile di gioco, auspicando di replicare i successi ottenuti con l'Atalanta. Sulla rincorsa all'Europa, Cerci si mostra ottimista, pur riconoscendo la forza di avversarie come la Juventus. Infine, Cerci estende lo sguardo al calcio italiano nel suo complesso, sottolineando la necessità di investire in una metodologia di formazione giovanile, ispirandosi all'esempio del calcio spagnolo, con istruttori preparati e strutture adeguate.

L'obiettivo è quello di creare una base solida per il futuro del calcio italiano, puntando sui giovani talenti e offrendo loro le migliori condizioni per crescere e svilupparsi. La riflessione di Di Biagio e Cerci offre un quadro completo della situazione attuale del calcio italiano, tra le difficoltà della Roma e le sfide della Nazionale, sottolineando l'importanza di una visione a lungo termine e di investimenti mirati per tornare a competere ai massimi livelli





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