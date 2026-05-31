Diabete: al convegno di San Marino, psicologi e medici puntano su crescita, sport e nuovi farmaci

Il convegno 'Il diabete incontra una persona' a San Marino ha riunito esperti per discutere di diabete giovanile, nuove terapie, alimentazione e attività fisica. Lo psicologo Riccardo Venturini invita a vedere la diagnosi come un'opportunità di crescita.

Al convegno di San Marino , lo psicologo Riccardo Venturini ha lanciato un messaggio importante per le famiglie e i ragazzi che convivono con il diabete: trasformare la diagnosi in un percorso di crescita.

Durante l'evento dal titolo 'Il diabete incontra una persona', Venturini, psicologo dell'età evolutiva e dei disturbi dell'apprendimento, ha spiegato come la condizione metabolica possa diventare un'opportunità per migliorare la vita del bambino. Ha sottolineato l'importanza di affrontare le emozioni, i momenti di crisi e di dubbio, e di superarli insieme, come famiglia, per dare il meglio di sé. L'associazione da lui guidata, 'Vivere meglio', promuove questo approccio positivo.

I dati presentati al convegno evidenziano che in Italia ci sono 17mila giovani sotto i 20 anni con diabete di tipo 1, di origine autoimmune. Per il diabete di tipo 2, legato agli stili di vita, non ci sono cifre precise, ma si registra un aumento significativo a causa dell'obesità infantile: dal 1990 al 2022, tra i ragazzi dai 5 ai 19 anni, la prevalenza è passata dal 2% all'8%.

Gli esperti hanno discusso anche dei nuovi farmaci, come tirzepatide e semaglutide, che si sono dimostrati molto efficaci nel controllo della glicemia, nella perdita di peso e nella riduzione dei rischi cardiovascolari. Tuttavia, questi farmaci riducono sia la massa grassa che quella magra, quindi è fondamentale abbinarli all'attività fisica e a una dieta equilibrata, con il giusto apporto di grassi, proteine, carboidrati complessi e fibre, limitando sale, grassi saturi, alimenti ultraprocessati, bevande zuccherate e carni rosse.

L'educazione alimentare deve essere affrontata in famiglia attraverso la spiegazione, non la proibizione, e gli esperti auspicano anche un supporto normativo per facilitare scelte sane. I sindaci, secondo i relatori, dovrebbero collaborare per creare spazi che incentivino il movimento quotidiano e nominare figure dedicate. Lo sport è stato definito una vera prescrizione terapeutica per chi convive con il diabete, in grado di offrire anche un riscatto personale.

Durante il convegno, i lavori sono stati interrotti periodicamente per dedicare un minuto agli esercizi fisici, guidati da un preparatore atletico. Un esempio concreto di come integrare il movimento nella vita quotidiana





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