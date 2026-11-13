Diabete di tipo 2 e farmaci GLP-1: Benefici cardiovascolari e renali secondo il Prof. De Cosmo

Il Professore Salvatore De Cosmo illustra l'efficacia dei farmaci GLP-1 per il diabete di tipo 2, evidenziando i benefici su peso, cuore e reni e le disparità di accesso alle cure.

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il Professor Salvatore De Cosmo ha chiarito le modalità di azione e le indicazioni terapeutiche dei farmaci GLP-1. Queste innovazioni terapeutiche rappresentano un punto di svolta fondamentale nella gestione del diabete di tipo 2, offrendo strumenti sempre più efficaci per affrontare una malattia cronica complessa.

Meccanismo d'azione biotecnologico

I farmaci GLP-1 sono stati sviluppati per riprodurre gli effetti dell'ormone naturale secreto dalle cellule L dell'intestino tenue in risposta all'arrivo del cibo. Tale ormone riduce i livelli di glucosio nel sangue, ma viene degradato rapidamente dall'organismo con un'azione che dura pochi minuti. La biotecnologia ha permesso di creare molecole più efficaci e durature, ispirandosi all'exendin-4, una sostanza presente nella saliva di un rettile desertico del Nord America.

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Multitarget su cuore e reni

La loro azione non si limita al pancreas, ma coinvolge direttamente organi come cuore, reni, vasi sanguigni, endotelio e sistema nervoso centrale. Studi clinici hanno evidenziato la capacità di questi farmaci di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari e di rallentare la progressione delle complicanze renali. Questo multitarget spiega il ruolo cruciale dei GLP-1 nella cura moderna del diabete di tipo 2, andando oltre il semplice controllo glicemico.

Gestione del peso e obesità

Oltre ai benefici metabolici, le ricerche hanno confermato la capacità di favorire la perdita di peso agendo sul sistema nervoso centrale. I GLP-1 riducono l'appetito, aumentano il senso di sazietà e rallentano lo svuotamento gastrico dopo i pasti. Queste caratteristiche hanno portato a un impiego specifico anche nel trattamento dell'obesità, con indicazioni e dosaggi mirati, sebbene l'obiettivo principale resti il migliore controllo metabolico e la riduzione del rischio di complicanze.

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Disparità di genere e accesso alle cure

Un aspetto critico emerso è la differenza di risposta tra uomini e donne, con le donne che mostrano un accesso inferiore a queste terapie innovative. Le ragioni includono una minore frequenza di accesso ai centri di diabetologia, l'inerzia terapeutica da parte dei medici e fattori biologici specifici. Questo divario richiede attenzione per garantire pari opportunità di cura, considerando l'importanza di personalizzare la terapia in base alle caratteristiche e alle necessità del singolo paziente.

Sicurezza e effetti indesiderati segnalati

Come tutti i farmaci, anche gli agonisti recettoriali del GLP-1 possono provocare effetti indesiderati come nausea, diarrea, vomito e stipsi, generalmente attenuabili nel tempo. Sono stati descritti possibili problemi alla retina e, più recentemente, una perdita di capelli descritta con maggiore frequenza negli uomini. Nonostante questi rischi, il rapporto tra benefici dimostrati e rischi risulta assolutamente favorevole nei pazienti per i quali la terapia è indicata, specialmente per la riduzione di eventi cardiovascolari e la protezione renale.