Diaco attacca Carlucci: Usa Rai per regolare conti personali

Pierluigi Diaco accusa Milly Carlucci di strumentalizzare gli spazi Rai durante La Volta Buona per attaccare BellaMa. Il conflitto pubblico si approfondisce nel nuovo articolo.

La polemica televisiva tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci si fa sempre più rovente, spostando i riflettori dalla critica alle modalità con cui vengono gestiti i conflitti nell'ambito del gruppo Rai. Diaco ha deciso di interrompere temporaneamente il silenzio per rispondere pubblicamente alle dichiarazioni rilasciate dalla collega, accusandola di usare i palinsesti nazionali come strumento personale.

La replica diretta di Pierluigi Diaco

Il conduttore di BellaMa non ha espresso solo il suo pensiero attraverso i social media, dove aveva già difeso la propria linea editoriale, ma ha scelto di tornare sull'argomento durante una diretta televisiva significativa. La sua intenzione era chiarire immediatamente la propria posizione senza lasciarsi travolgere dalle interpretazioni esterne, ribadendo che il lavoro parlato per sé.

Also read Scandalo Ravagnani-Diaco: Milly Carlucci irritata dalle domande intime su Rai 2

Diaco ha voluto distinguere con precisione la natura della sua critica, dichiarando esplicitamente di non voler entrare nuovamente nel merito dell'intervista condotta da Alberto Ravagnani. Il focus del suo intervento non era la difesa dell'episodio specifico, ma piuttosto la condanna del metodo utilizzato dalla collega per esporre le proprie opinioni, giudicato inopportuno per il contesto istituzionale.

Un contesto professionale complesso

Nel corso del suo intervento, Diaco ha tenuto a sottolineare il profondo rispetto che nutre verso la collega, definendola una bravissima professionista. Ha aggiunto di seguire con attenzione il programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, su Rai Uno ogni sabato, esprimendo stima per la sua carriera televisiva e per la qualità del suo lavoro.

Advertisement

Ha inoltre confessato di provare piacere nell'ascoltare i programmi della Carlucci, arrivando a formare gruppi di ascolto per analizzarne i contenuti. Questa pratica, condivisa anche con Andrea Delogu e altri amici comuni, dimostra come il rapporto tra i due conducenti non sia privo di elementi di stima reciproca, nonostante le divergenze pubbliche emerse negli ultimi giorni.

L'accusa di strumentalizzazione dei mezzi Rai

Il punto centrale della reazione di Diaco riguarda l'uso strumentale degli spazi televisivi. Ha espresso il suo dissenso nel momento in cui Milly Carlucci, collegandosi al programma La Volta Buona su Rai Uno, ha utilizzato quell'occasione per esprimere pubblicamente la sua visione sugli eventi accaduti in BellaMa. Il conduttore ha definito questa dinamica come un tentativo di regolare conti personali.

"Ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti", ha dichiarato Diaco con fermezza. La sua argomentazione si basa sul principio che i media pubblici, come Rai Uno, non dovrebbero essere usati come estensioni del palcoscenico delle controversie private tra colleghi dello stesso gruppo editoriale.

Conseguenze e prospettive future

La dichiarazione di Diaco rappresenta un segnale chiaro circa i limiti che il conduttore ritiene accettabili per la critica televisiva interna. Mantenendo un approccio professionale, ha preferito lasciare che i risultati del suo programma parlassero al suo posto, rifiutando di alimentare ulteriormente la polemica sul piano personale.

Advertisement

Questo episodio evidenzia le tensioni che possono emergere quando le dinamiche personali dei conduttori si intrecciano con la gestione degli spazi mediatici istituzionali. L'intervento di Diaco serve a tracciare una linea di demarcazione tra la critica costruttiva e ciò che lui percepisce come un abuso della fiducia accordata dalla rete.