Diaco e Rai: la polemica sull'intervista a Ravagnani e le difese di Diaco

Diaco replica alle critiche sull'intervista a Ravagnani. La Rai si scusa per i toni. Il conduttore critica l'infotainment e cita altri casi come Stasi e Poggi in una difesa accesa.

Alberto Diaco ha respinto con fermezza le accuse ricevute per le domande poste a Alberto Ravagnani durante la puntata di Bellama' del 3 novembre scorso. Il conduttore definisce le sue interrogazioni innocue e ribadisce di non provare alcun rimorso per la gestione dell'incontro televisivo che ha scatenato un'ondata di polemiche sui social media.

Difesa delle domande a Ravagnani

Diaco ha dichiarato esplicitamente di non essere dispiaciuto per l'ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Secondo il conduttore, nessuno gli ha fatto alcun richiamo ufficiale da parte della Rai perché, a suo avviso, non vi sarebbe motivo di farlo. Ha definito il clamore online come una bolla priva di sostanza reale e ha affermato di rispondere solamente alla sua coscienza, al pubblico e all'azienda per cui lavora.

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Critiche all'infotainment e casi Poggi Stasi

Il conduttore ha allargato il discorso alla cultura televisiva quotidiana, accusando tutti i network di invasione della privacy sessuale. Ha citato esplicitamente i casi delle vittime Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio, definendo l'approccio di programmi infotainment come indelicato e violento. Ha aggiunto che queste vicende ricevono un'attenzione mediatica molto più delicata rispetto alla sua personale esperienza recente.

Risposta ufficiale della Rai e di Mellone

L'emittente pubblica ha intervenuto con una nota della Direzione Intrattenimento Day Time, firmata dal direttore Angelo Mellone. La Rai ha espresso rammarico per i toni considerati non adeguati e ha chiesto scusa a Ravagnani e al pubblico. Mellone ha precisato che resta legittimo porre domande scomode, ma ha sottolineato l'importanza del rispetto e dell'equilibrio nel linguaggio del servizio pubblico.

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Paragone con casi Corona e Sangiuliano

Diaco ha confrontato la sua vicenda con le cronache di altri scandali mediatici come quelli di Corona-Signorini e Sangiuliano-Boccia. Ha notato che queste pagine, pur discutibili, non hanno generato la stessa mole di condanne definitive online. Il conduttore ha confermato la sua disponibilità a spiegare le ragioni della sua scelta editoriale con pazienza se chiamato a farlo.

Prospettive future e pluralismo

La direzione della Rai ha ribadito la cura per il pluralismo culturale e la libera espressione delle opinioni. Ha ricordato che il rispetto della persona umana vale sia per il conduttore che per l'intervistato, garantendo che nessuno si senta eccessivamente incalzato. La polemica resta aperta sul confine tra giornalismo e rispetto della dignità altrui.