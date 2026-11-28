Rai valuta la sospensione cautelativa di Pierluigi Diaco dopo la diffusione di un video del 2024 dove il conduttore insulta il cast di BellaMa' paragonandolo al licenziamento di Adriana Volpe.

La Rai sta prendendo in considerazione una sospensione cautelativa per il conduttore Pierluigi Diaco , a seguito della pubblicazione di un video nel quale il conduttore rivolge insulti al suo stesso cast televisivo. L'azienda ha avviato un percorso di valutazione che potrebbe portare all'allontanamento temporaneo di Diaco dalle scene, una decisione che spetta ora all'amministratore delegato dell'ente pubblico radiotelevisivo. Questa valutazione avviene in un contesto già delicato, caratterizzato da un audit interno e da tensioni note sulla gestione dello stile conduttivo del protagonista.

Il Video Diffuso e le Parole di Diaco

Il materiale audiovisivo, risalente all'autunno del 2024, è stato diffuso nei giorni scorsi dalla giornalista e conduttrice Selvaggia Lucarelli . Nel filmato, Pierluigi Diaco si scaglia violentemente contro il team di lavoro del programma BellaMa' di Rai2 , diretto da Silvia Toffanin . Il conduttore afferma con toni aggressivi: "Siete degli str*nzi, come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore". Questa frase fa esplicito riferimento al caso di Adriana Volpe , la quale fu allontanata da BellaMa' dopo la sua partecipazione al programma, un episodio che il conduttore sembra utilizzare come monito per il suo attuale staff.

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Diaco nel video rivendica il suo carico di lavoro quotidiano, spiegando le sue richieste di silenzio e ordine in studio come una necessità professionale derivante dalla sua doppia presenza televisiva e radiofonica. Il conduttore chiede al cast: "Fatele voi 220 puntate all'anno in tv e radio, fatele voi, poi voglio vedere quando le fate". Nel materiale diffuso, Selvaggia Lucarelli ha specificato di aver effettuato un piccolo taglio per eliminare il commento di una persona presente in studio durante la registrazione, precisando inoltre che il materiale proviene da fonti diverse unite dal desiderio di fermare la violenza verbale.

Posizioni delle Parti e Audit Interno

L'azienda radiotelevisiva ha recentemente avviato un audit interno a metà novembre, invitando Pierluigi Diaco a modificare il proprio stile di conduzione. La richiesta specifica prevedeva la rinuncia alla gestione diretta degli autori, una mossa che Diaco ha rifiutato di attuare. Di fronte a questo rifiuto e al mantenimento di un comportamento ritenuto non idoneo, l'azienda ha iniziato a valutare una sospensione cautelativa di due settimane. La decisione finale su questo passo drastico rimane in mano all'amministratore delegato della Rai.

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Il clima dietro le quinte di BellaMa' è stato ulteriormente descritto da Selvaggia Lucarelli attraverso altre testimonianze pubblicate nei giorni precedenti. Tra queste, spicca la dichiarazione di un'ex addetta alle pulizie della Rai, che ha accusato Diaco di aver urinato in un secchio che lei avrebbe dovuto poi pulire. Queste dichiarazioni contribuiscono a delineare un quadro di conflittualità strutturale tra il conduttore e il personale tecnico e di produzione dell'ente.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La situazione attuale rappresenta un momento cruciale per la carriera di Pierluigi Diaco all'interno dell'ecosistema Rai. La valutazione della sospensione cautelativa non è solo una questione disciplinare, ma un segnale tangibile della volontà dell'azienda di intervenire su quelle che vengono percepite come angherie verbali e mancanza di rispetto verso il cast e il personale. Se la sospensione venisse confermata, segnerebbe un cambiamento significativo nella conduzione del programma BellaMa' e nelle dinamiche di potere all'interno del palinsesto.

I prossimi passi dipenderanno interamente dalla valutazione dell'amministratore delegato della Rai, che dovrà bilanciare le richieste di cambiamento stilistico avanzate dall'audit interno con la necessità di mantenere la compatibilità dei programmi di punta. Per il momento, Pierluigi Diaco continua a condurre le sue trasmissioni, ma l'ombra di un eventuale allontanamento temporaneo o permanente aleggia sulla sua presenza in studio, mentre il dibattito pubblico sulle condizioni di lavoro e sul rispetto tra colleghi rimane acceso grazie alle condivisioni di Selvaggia Lucarelli e alle testimonianze raccolte.