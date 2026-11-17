Pierluigi Diaco sporge querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini per le dichiarazioni su BellaMa'. Ecco i dettagli della vicenda e la reazione legale.

Il conduttore di Rai 2 Pierluigi Diaco ha avviato un procedimento legale contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. La mossa arriva in seguito alla puntata di Coronasland, trasmessa lunedì 16 novembre sul canale YouTube del conduttore. Diaco ha incaricato l'avvocato Alberto Misiani di depositare una querela per diffamazione aggravata. Il passo segnale una escalation nelle tensioni intorno al programma BellaMa'.

Le accuse di diffamazione e il contesto

La denuncia si concentra sulle dichiarazioni rilasciate durante il programma di Corona. Gli autori delle accuse sono considerati gravemente lesivi della reputazione di Diaco. Il conduttore ritiene che le parole pronunciate abbiano attaccato il suo onore e la sua professionalità. La decisione di procedere legalmente è stata immediata dopo la messa in onda della trasmissione. Questa scelta chiude ogni possibilità di risoluzione extragiudiziale della disputa. Il caso riaccende i riflettori sulle dinamiche interne a BellaMa'.

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Il racconto di Giacomo Bettarini

Al centro della vicenda c'è il racconto di Giacomo Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e nipote di Simona Ventura. Giacomo ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza difficile nel programma di Rai 2. Le tensioni sarebbero cresciute progressivamente durante la collaborazione con Diaco. Un episodio cruciale riguarda la realizzazione di un reel per i social network. Giacomo sostiene di aver rifiutato alcune modifiche richieste al suo lavoro. Questo rifiuto avrebbe portato al suo allontanamento dallo studio televisivo.

Giacomo attribuisce a Diaco frasi di violenza verbale dopo il rifiuto. Secondo la versione del giovane, il conduttore avrebbe detto: ti prendo a calci in c*lo. Queste parole, se confermate, avrebbero peggiorato ulteriormente il rapporto professionale. Le accuse descrivono un clima di paura e sottomissione nello studio. Il racconto di Giacomo ha fornito il materiale principale per la puntata di Coronasland.

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Ruolo di Simona Ventura e Stefano Bettarini

La trasmissione ha poi approfondito la figura di Simona Ventura. Giacomo Bettarini aveva inizialmente concordato un incontro con Fabrizio Corona. L'incontro serviva a chiarire meglio i dettagli delle sue accuse. Tuttavia, il giovane ha deciso di non presentarsi. La spiegazione è arrivata dal padre Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini ha affermato che la decisione di saltare l'incontro è stata dettata da Simona Ventura. Secondo Corona, Simona Ventura avrebbe rivolto al figlio una frase molto dura dopo lo scontro con Diaco. La frase attribuita sarebbe stata: Chiedi scusa a Diaco, lui è un uomo Rai di potere, bisogna leccargli il culo altrimenti non lavori più. Queste parole non sono state confermate da Simona Ventura. La diretta interessata non si è espressa pubblicamente su questa specifica affermazione.

Reazioni e prossimi passi legali

La querela di Diaco coinvolge sia Corona che Stefano Bettarini. L'atto legale mira a difendere la reputazione professionale del conduttore. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche precedenti. BellaMa' ha già affrontato discussioni riguardanti l'intervista a Alberto Ravagnani. Inoltre, ci sono state tensioni con Milly Carlucci in passato.

Corona ha aperto uno spiraglio per un confronto diretto. Al termine della puntata ha invitato pubblicamente Diaco al suo podcast. L'invito mira a permettere al conduttore di raccontare la propria versione. Diaco ha scelto però la strada legale. La causa contro Corona e Bettarini rappresenta il primo passo formale. Il processo determinerà se le dichiarazioni costituiscano diffamazione. L'esito legale definirà le responsabilità delle parti coinvolte nel conflitto televisivo.