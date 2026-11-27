La Rai avvia un audit su Pierluigi Diaco dopo accuse di Selvaggia Lucarelli. Polemiche in Ballando con le Stelle e rivelazioni shock da Totti nel nuovo libro.

La Rai ha avviato un'indagine interna approfondita nei confronti del conduttore Pierluigi Diaco, a seguito delle recenti pubblicazioni di Selvaggia Lucarelli e di nuove testimonianze emerse nell'ambito dell'inchiesta "Vale Tutto". Il direttore generale della catena televisiva sta valutando con la massima attenzione le segnalazioni ricevute, che descrivono un ambiente di lavoro caratterizzato da comportamenti inappropriati e mancanza di rispetto professionale verso colleghi e collaboratori.

Le accuse di Lucarelli e l'audit Rai su Diaco

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nella sua newsletter dettagliata reportage che accusano Diaco di aver creato un clima tossico presso la sede Rai. Secondo le fonti interne citate da Lucarelli, il conduttore avrebbe ripetutamente ignaro le regole di convivenza civile, con episodi che includono l'uso di linguaggi offensivi e comportamenti sessualmente espliciti durante i provini per i programmi televisivi. Una dipendente ha riferito specificamente che Diaco avrebbe chiesto a un giovane partecipante di parlare apertamente della propria omosessualità in modo inappropriato.

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Un altro elemento emerso riguarda le dinamiche interne tra Diaco e Angelo Mellone, direttore del day time Rai. Sebbene in passato Mellone avesse sminuito i problemi interni attribuendoli al "brutto carattere" del conduttore, probabilmente per vicinanza politica, ora la direzione sta procedendo rapidamente per chiarire la vicenda. Le segnalazioni sono numerose e la dirigenza non intende più ignorare le lamentele che riguardano la condotta professionale di Diaco in diretta e dietro le quinte.

Tensioni in Ballando con le Stelle e Instagram

Nel frattempo, lo show Ballando con le Stelle è al centro di una tempesta mediologica che coinvolge le protagoniste del programma. Noemi Bocchi, concorrente del talent, ha acceso la polemica sui social network commentando ironicamente un gioco condotto da Rai Radio 2, in cui ha scelto di presentare il suo compagno Alessandro Matri, sposato, ad un'amica single. La moglie di Matri, Nargi, ha replicato subito con un sarcasmo pungente, segnalando il fastidio per la situazione.

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La tensione tra la conduttrice Simona Ventura e la giurata Barbara D'Urso si è ulteriormente amplificata. Ventura ha pubblicato una serie di messaggi su Instagram, accusando D'Urso di non averle rivolto il saluto in trasmissione e di averla trattata con freddezza in passato. La conduttrice ha ricordato come D'Urso si sia presentata a casa sua anni fa quando era considerata "un'appestata" nel mondo televisivo, sottolineando l'ipocrisia attuale del comportamento della giurata.

Anche la presenza fisica di D'Urso in studio è fonte di dubbi e polemiche. Dopo aver dichiarato di soffrire di broncopolmonite e aver ricevuto il consiglio della produttrice Milly Carlucci di prendere due giorni di riposo, la giurata è tornata in studio senza ballare. La situazione crea un'atmosfera tesa nel backstage, dove le rivalità personali sembrano prevalere sulla competenza professionale, alimentando il dibattito tra i fans del programma che seguono ogni mossa sul tabloid e nei social.

Il confessionalismo di Totti sul divorzio e la famiglia

Un altro grande dibattito mediatico coinvolge Francesco Totti, ospite di Francesca Fagnani in "Belve" e protagonista del suo nuovo libro. L'ex capitano della Roma ha parlato apertamente delle difficoltà relazionali con i figli, ammettendo di non essere ancora riuscito a spiegare loro la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Totti ha espresso il desiderio di ricevere un abbraccio o un messaggio dai figli, riconoscendo di aver commesso errori nel gestire la distanza emotiva, specialmente con la figlia Chanel.

L'ex calciatore ha inoltre confessato di non aver mai detto "ti voglio bene" al padre Enzo, scomparso nel 2020, definendo questo un grande rimpianto della sua vita. Ha anche fatto luce sulle dinamiche con la sua ex moglie, confermando le accuse di tradimento e rivelando la mancanza di rispetto economico e affettivo che caratterizzava la loro relazione. Totti ha dichiarato di sentirsi sminuito economicamente dalla moglie, che avrebbe cercato di presentarsi come meno abbiente di lui per vari motivi.

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Le rivelazioni contenute nel libro di Chiara Caselli, che descrive la sua relazione con Totti come basata su dipendenza emotiva, aggiungono un ulteriore strato di complessità alla narrazione. La caselli ha incluso aneddoti shockanti, tra cui la frase ricevuta durante lo scandalo "Pandoro-gate", dove Totti le avrebbe detto di stare zitta. Queste testimonianze confermano la difficoltà di Totti nel mantenere relazioni stabili, un tema che emerge chiaramente anche dai suoi commenti recenti sui social e nelle interviste pubbliche.