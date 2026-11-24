Analisi dell'aumento delle diagnosi di ADHD, dalla televisione ai social, e la critica alla visione biologicistica che ignora la complessità psicologica del paziente.

L'incremento esponenziale delle richieste di diagnosi per il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività rappresenta un fenomeno sociale sempre più preoccupante. Genitori, insegnanti e gli stessi ragazzi chiedono una certificazione, mentre il battage mediatico invade giornali, film, serie televisive e social network come TikTok e LinkedIn. Questo scenario evidenzia una deriva clinica che privilegia la semplificazione biologica rispetto alla comprensione profonda del soggetto.

Storia clinica ed evoluzione delle definizioni

Il disturbo, noto anche come Ddai, possiede una storia diagnostica che risale alla metà dell'Ottocento. L'acronimo attuale, ADHD, è entrato nell'uso comune con l'edizione III-R del DSM nel 1987, segnando un cambio di paradigma fondamentale. Il manuale internazionale ha spostato l'attenzione da una visione psicoanalitica soggettiva a una biopsicosociale oggettiva, dove il fattore biologico ha progressivamente assunto il sopravvento. Questa trasformazione teorica ha ridefinito i confini della psichiatria infantile e degli adulti.

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Dalla reazione ipercinetica al neurosviluppo

Nel DSM II del 1968 il disturbo era definito come reazione ipercinetica del bambino, enfatizzando l'aspetto reattivo. Con l'evoluzione verso il DSM 5, la condizione è stata inserita nel capitolo dei disturbi del neurosviluppo. In questa categoria, accanto all'autismo e ai disturbi dell'apprendimento, i sintomi trovano una etiopatogenesi multifattoriale. Fattori genetici, ambientali ed eventi prenatali influenzano precocemente lo sviluppo del sistema nervoso centrale con esiti diversi.

Impatto mediatico e crescita specialistica

La visibilità pubblica del disturbo ha stimolato la crescita di specialisti in neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione, sia nel pubblico che nel privato. Di conseguenza aumenta anche l'uso di psicofarmaci, sebbene il protocollo internazionale ne consenta l'impiego solo in casi specifici. I sintomi come distrazione, irrequietezza e mancanza di concentrazione sono stati trasformati in classificazioni rigide. Questa semplificazione crea una gabbia diagnostica bidimensionale che isola il paziente dal suo contesto di vita reale e complesso.

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Critica alla reificazione del paziente

La diagnosi attuale deriva spesso da scale di screening e batterie cognitive utilizzate in modo rigido. Questo approccio sostituisce la comprensione clinica con un dispositivo automatico, riducendo il clinico a tecnico-esecutore invece che a interprete. Le diagnosi diventano un destino ontologico svincolato dal vissuto individuale e relazionale. Si assiste a una clinica reificante che rende il paziente un oggetto, eliminando la complessità e la profondità simbolica della sua esperienza.

Conseguenze per insegnanti e genitori

L'inflazione diagnostica genera un terrore della complessità che permea gli adulti che si occupano di giovani. Insegnanti e genitori chiedono insistentemente etichette che creano distanza invece di favorire l'ascolto. La diagnosi, in questo contesto, non aumenta la comprensione ma rende inutile la relazione educativa. È fondamentale valutare il contesto epistemologico in cui queste decisioni cliniche vengono prese per evitare di medicalizzare la normale varietà comportamentale umana.