Dialogo Russia-Ucraina: Putin e Zelensky riaprono le trattative ma le distanze restano

Il presidente russo Putin e il presidente ucraino Zelensky inviano segnali di apertura diplomatica, con proposte di incontri e cessate il fuoco. Tuttavia, le richieste contrastanti sul Donbass e la mancanza di un mediatore neutrale rendono le prospettive di pace incerte.

Dopo mesi di stallo e di combattimenti lungo tutto il fronte, tra Mosca e Kiev torna ad affacciarsi uno spiraglio diplomatico. A riaprirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin , che da San Pietroburgo ha ribadito la disponibilità della Russia a raggiungere una soluzione negoziata della guerra in Ucraina , pur sottolineando che i colloqui non richiedono necessariamente l'interruzione delle operazioni militari.

Intervenendo davanti ai rappresentanti di diverse agenzie di stampa internazionali, il capo del Cremlino ha affermato che Mosca è pronta a procedere sulla base delle linee discusse con il presidente statunitense Donald Trump durante il vertice tenutosi in Alaska nell'agosto del 2025. La Russia è pronta ai compromessi discussi ad Anchorage, ma anche l'Ucraina deve essere d'accordo, ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha inoltre sostenuto che una soluzione politica e gli obiettivi militari di Mosca non sono necessariamente incompatibili.

Controllare l'intera regione del Donbass e concludere un accordo non si escludono a vicenda, ha affermato, aggiungendo che le forze russe continuano ad avanzare lungo l'intera linea del fronte. Alle aperture provenienti da Mosca ha risposto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con una lunga lettera aperta indirizzata direttamente a Putin. Il leader ucraino ha proposto un incontro faccia a faccia tra i due presidenti, invitando il capo del Cremlino a fissare una data per un vertice.

L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, ha scritto Zelensky. Incontriamoci. Kiev si è detta inoltre disponibile a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, ritenendo che una tregua rappresenti il modo migliore per creare le condizioni per un confronto serio.

Non solo, il presidente ucraino ha affermato che la linea del fronte oggi è la linea da cui la diplomazia deve iniziare, una dichiarazione che sembrerebbe alludere a una trattativa. Se sul piano delle dichiarazioni emergono segnali di disponibilità al dialogo, sul piano sostanziale le distanze restano. La principale riguarda il Donbass. Putin continua infatti a considerare il controllo dell'intera regione orientale un obiettivo strategico della Russia e sostiene che questo non sia incompatibile con un futuro accordo.

Per Kiev, invece, la difesa di una delle aree più strategiche del Paese rimane (a oggi) una priorità inderogabile. Nella stessa lettera aperta, Zelensky ha respinto, ad esempio, le ambizioni russe sulla regione di Donetsk. Non catturerai neppure quest'anno la regione di Donetsk, ha scritto rivolgendosi direttamente a Putin, ribadendo che l'Ucraina manterrà la propria indipendenza e sovranità. Un'altra divergenza riguarda il metodo con cui arrivare alla pace.

L'Ucraina continua a chiedere una tregua preliminare che accompagni i negoziati. La Russia, invece, ritiene che un cessate il fuoco possa trasformarsi in un vantaggio militare per Kiev, consentendo all'esercito ucraino di riorganizzarsi e ricevere nuovi aiuti occidentali. Per questo Putin ha chiarito che, dal punto di vista del Cremlino, i colloqui possono svolgersi anche mentre la guerra continua. Putin ha affrontato anche il tema dei possibili mediatori.

Pur dicendosi favorevole a una partecipazione europea ai colloqui, ha escluso che l'Unione europea possa svolgere il ruolo di arbitro neutrale, sostenendo che Bruxelles sia ormai direttamente coinvolta nel conflitto attraverso il sostegno politico, economico e militare fornito a Kiev. Il presidente russo ha quindi rilanciato la figura dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come possibile interlocutore, definendolo un politico capace di mantenere una posizione autonoma.

Le dichiarazioni delle ultime ore mostrano come, dopo anni di guerra, entrambe le parti continuino almeno formalmente a lasciare aperta la porta del negoziato. Tuttavia le condizioni poste da Mosca e Kiev restano profondamente ancora diverse. E il lavoro di un eventuale mediatore si annuncia già in salita





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