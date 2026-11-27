Scopri la Diamond Beauty Box firmata iO Donna. Un cofanetto limitato a 89 euro contiene styler Gama, prodotti Bakel e profumo Carthusia, il tutto dal valore originale di 370 euro.

La casa editoriale ha lanciato una speciale Diamond Beauty Box in edizione limitata, progettata come un'offerta esclusiva per se stesse o come regalo per le amiche durante la stagione festiva. Questo cofanetto deluxe è attualmente disponibile a un prezzo eccezionale di 89 euro , rappresentando un risparmio significativo rispetto al valore di mercato totale stimato in 370 euro . L'iniziativa mira a fornire un'esperienza beauty completa che unisce cura della pelle, styling professionale e fragranze di lusso.

Contenuti del Cofanetto Limited Edition

La Diamond Beauty Box racchiude una selezione curata di prodotti iconici firmati da marchi rinomati nel settore della bellezza e della cura personale. Al centro dell'allestimento si trova la styler multifunzione UniQ Flow prodotta da Gama , un dispositivo versatile capace di adattarsi a diverse esigenze di styling. A questo si aggiungono quattro prodotti Bakel in formato travel size, ideali per la skincare in movimento. La collezione还包括 il rossetto liquido Lip Lacquer di MTJ e la nota fragranza A'mmare creata da Carthusia . Ogni elemento è stato scelto per garantire una routine di bellezza quotidiana completa e soddisfacente.

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Tecnologia e Design della Styler UniQ Flow

Il dispositivo UniQ Flow di Gama offre un controllo totale sul look quotidiano grazie alla sua capacità di creare infinite variazioni di stile. L'utensile permette di passare dall'asciugatura rapida alle onde morbide, fino al liscio setoso e ai ricci definiti, semplicemente cambiando accessorio. Il set include ben nove accessori intercambiabili, garantendo che ogni giorno possa essere dedicato a un nuovo look personale. La personalizzazione è al centro del design: l'utente può selezionare tra tre livelli di velocità e tre diverse temperature, utilizzando inoltre il getto d'aria fredda per fissare lo styling finale. Il peso totale dell'apparecchio è di soli 470 grammi , una caratteristica che rende ogni gesto di styling confortevole e privo di affaticamento per le mani.

Skincare e Fragranze: Bakel e Carthusia

Oltre allo styling, il cofanetto investe sulla cura della pelle e sulla profumazione. I quattro prodotti Bakel inclusi sono presentati in formato travel size da 15 ml ciascuno, offrendo una soluzione completa per la skincare da viaggio. La fragranza A'mmare di Carthusia chiude l'esperienza sensoriale, evocando l'incontro tra il blu del mare e la vegetazione mediterranea. Le note olfattive si aprono con il bergamotto solare e il rosmarino aromatico, accarezzati dalla freschezza della menta e dalla purezza del sale marino, creando un profilo unico e riconoscibile.

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Dettaglio del Rossetto Lip Lacquer MTJ

Per completare l'offerta makeup, la Diamond Beauty Box include il rossetto liquido Lip Lacquer di MTJ , noto per il suo finish matte e per la sua eccezionale tenuta. Il prodotto garantisce una durata fino a 6 ore senza necessità di ritocchi costanti. La sua texture cremosa scivola con facilità sulle labbra, regalando un'applicazione confortevole e un'idratazione duratura. Questo dettaglio rende il rossetto non solo un elemento di colore, ma anche un trattamento di bellezza per le labbra durante tutta la giornata.

Come Acquistare l'Offerta Esclusiva

L'acquisto della Diamond Beauty Box è riservato a un tempo limitato, con il prezzo bloccato a 89 euro contro i 370 euro di valore reale. Per securing questo set completo, i clienti devono seguire il link ufficiale fornito dalla casa editrice . L'operazione permette di accedere a un pacchetto beauty premium che unisce tecnologia, cura del corpo e profumeria, ideale per chi desidera sperimentare nuovi look e fragranze con strumenti di alta qualità.