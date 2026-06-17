Diana e la cotta per il principe Andrea: la rivelazione in un libro

Una biografa svela che Lady Diana, da adolescente, inviava biglietti di San Valentino anonimi al principe Andrea. La rivelazione emerge mentre Andrea è sempre più isolato dalla famiglia reale dopo lo scandalo Epstein.

Una rivelazione inedita getta nuova luce sull'adolescenza di Lady Diana Spencer, svelando un tenero e sorprendente retroscena che la vede protagonista insieme al principe Andrea, oggi figura controversa e isolata dalla famiglia reale britannica.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la biografa che ha scritto un nuovo libro sulle donne della famiglia reale ha scoperto che Diana, fin dall'età di 15 o 16 anni, inviava ogni anno al duca di York biglietti di San Valentino anonimi. La fonte della rivelazione è un'amica di scuola di Diana, che ha confidato alla biografa un dettaglio rimasto segreto per decenni: la futura principessa del Galles aveva una vera e propria cotta per Andrea, all'epoca giovane e affascinante rampollo reale, e manifestava la sua ammirazione con questi messaggi romantici non firmati.

La biografa ha ammesso di essere rimasta piuttosto sorpresa dalla notizia, definendola una novità assoluta, soprattutto considerando l'attuale situazione di Andrea, esiliato dalla vita reale a causa dello scandalo Epstein e delle accuse di condotta sessuale inappropriata. Questo aneddoto offre uno sguardo umanizzante sulla giovinezza di Diana, prima del suo matrimonio con il principe Carlo e della sua trasformazione in icona globale, e contrasta nettamente con il presente, dove Andrea è stato privato di tutti i titoli militari e del patronato reale, oltre a essere stato allontanato dalla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, uno dei più alti onori britannici.

Il netto contrasto tra i legami personali del passato e l'attuale distacco pubblico è reso ancora più evidente dalle recenti decisioni di re Carlo III, che ha ulteriormente isolato il fratello minore. Nominato membro dell'Ordine della Giarrettiera dalla regina Elisabetta II nel 2006, Andrea vedeva la partecipazione alla cerimonia come un segno distintivo del suo status.

Sotto il regno di Carlo, ne è stato completamente esiliato: il suo stendardo araldico è stato rimosso dalla Cappella di San Giorgio a Windsor e, a quanto pare, le sue vesti cerimoniali sono state riassegnate. Fonti vicine all'ex duca descrivono quest'ultima decisione come un provvedimento che lo ha reso più isolato che mai, evidenziando un brusco declino dai favori di corte e la quasi totale assenza dalla vita pubblica.

La perdita dei titoli reali a causa dei legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha aggiunto nuovi elementi per comprendere la trasformazione in atto all'interno della famiglia reale, che sotto Carlo sta cercando di modernizzarsi e tagliare i rami considerati problematici. Il libro che ha portato alla luce questa rivelazione, scritto dalla biografa e giornalista, esamina le vite di otto donne della famiglia reale, esplorando il modo in cui hanno affrontato la vita di corte.

Le storie di Anna Bolena, Elisabetta I, Vittoria, Elisabetta II, Diana, Camilla, Kate e Meghan vengono raccontate in tutta la loro complessità, tracciando successi, peculiarità, parallelismi e la loro profonda influenza sulla corte e sulla società inglese. La rivelazione su Diana e Andrea si inserisce in questo contesto, mostrando come anche le figure più iconiche abbiano avuto un lato privato e sorprendente, mentre il presente reale è segnato da esclusioni e scandali.

La biografa ha dichiarato di aver trovato questa storia assolutamente inaspettata, ma perfettamente in linea con il carattere romantico e impulsivo di Diana. Mentre il dibattito pubblico si accende sulla vicenda, resta il fatto che l'ammirazione spensierata di un'adolescente per un principe oggi caduto in disgrazia offre una chiave di lettura inedita sulle dinamiche familiari e personali che hanno plasmato la storia recente dei Windsor





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