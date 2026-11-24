I diari privati di Papa Francesco rivelano una profonda crisi spirituale dal 2021, tra visioni del demonio e lotta per il potere. Una pubblicazione storica.

La pubblicazione il 24 novembre 2026 a Roma dei "Diari privati di Papa Francesco" ha svelato dettagli inediti sulla vita interiore del pontefice defunto, rivelando una grave crisi spirituale iniziata nel 2021. La raccolta, curata dal cardinale Victor Fernandez, descrive come Francesco abbia lottato contro tentazioni demoniache e dubbi sul suo modo di governare la Chiesa cattolica.

Crisi spirituale e tentazioni demoniache

Il cardinale Victor Fernandez, collaboratore stretto di Francesco, ha dichiarato che il Papa sperimentò visioni del Diavolo e dell'Inferno durante questo periodo tormentato. Un appunto del dicembre 2022 evidenzia il peso della governance e la desolazione che caratterizzavano la sua mente, misti a questioni di potere. Francesco scrisse di sentirsi in una battaglia continua contro la seduzione demoniaca, temendo di diventare colui che usa gli altri come burattini. Questa lotta interiore segnò profondamente il suo pontificato degli ultimi anni.

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Il ruolo di Victor Fernandez e i contenuti dei diari

Il cardinale Victor Fernandez ha raccolto e organizzato i diari di Francesco, scritti su un piccolo quaderno dal 1992. La pubblicazione di questi testi rappresenta una novità storica, essendo la prima volta che diari di un Papa vengono resi pubblici dagli anni Sessanta. Il volume di 160 pagine non offre commenti diretti sugli eventi politici vaticani, ma si concentra sulla fede e sulle lotte mentali del Papa. Fernandez ha scelto di presentare estratti organizzati per tema, preservando l'intimità delle riflessioni di Bergoglio.

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Le visioni di Inferno e il conflitto con i cardinali

Gli appunti, che vanno dal dicembre 1992 fino ad agosto 2024, mostrano la paura di Francesco per l'Inferno, visto in una visione del giugno 2018. Egli descrisse di aver afferrato il Rosario come arma contro questa terribile scoperta. Inoltre, il Papa affrontò resistenze insolite da cardinali conservatori, preoccupati che le sue riforme indebolissero gli insegnamenti della Chiesa. Fernandez raccontò un incontro del 2023 in cui Francesco rifiutò di punire un funzionario vaticano che lo criticava, citando il desiderio divino di non manipolare le persone.

Conseguenze per la Chiesa e gli eredi spirituali

La rivelazione di questi diari ha un impatto significativo sulla comprensione dell'eredità di Francesco, che ha guidato la Chiesa per dodici anni fino alla sua morte nell'aprile 2025. Il volume evidenzia come la crisi in Cile nel 2018 abbia devastato il Papa, costringendolo a scusarsi e a convocare i vescovi a Roma. Queste confessioni offrono ai fedeli e alla Chiesa un'opportunità di riflessione sulla natura umana del pontefice e sulle sue sfide spirituali più profonde, distinguendo il suo approccio unico rispetto ai suoi predecessori.