Il nuovo libro del cardinale Fernández svela le annotazioni intime di Jorge Mario Bergoglio sugli scandali e le tentazioni del potere.

Il "Diario personale di Papa Francesco" è stato pubblicato oggi dalla Libreria Editrice Vaticana, offrendo una visione senza precedenti della vita spirituale di Jorge Mario Bergoglio. L'opera, curata dal cardinale Víctor Manuel Fernández, copre un arco temporale che si estende dal 1992 al 2024, racchiudendo oltre trent'anni di riflessioni, lutti e conquiste interiori. La presentazione ufficiale del volume è prevista per sabato 28 novembre a Milano, nell'ambito della rassegna BookCity, con la partecipazione di don Luigi Ciotti e la moderazione di Andrea Tornielli.

La genesi del diario e la custodia del testo

La storia di questa pubblicazione inizia pochissimi mesi dopo l'elezione di Papa Leone XIV, quando questi consegnò al cardinale Fernández una vecchia agenda con copertina in plastica nera. In quella scatola di cartone erano custodite le annotazioni scritte a mano da Papa Francesco durante il suo pontificato. Il cardinale argentino, in qualità di prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, aveva già conosciuto l'esistenza di questi testi quando Bergoglio glieli aveva mostrati personalmente, affidandoglieli con la profezia: "Di questo, vedrete voi".

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Il cardinale Fernández temeva inizialmente che quegli scritti potessero essere stati abbandonati in qualche deposito dimenticato e ne richiese formalmente la custodia al successore Leone XIV. Dopo un anno dedicato alla lettura attenta, alla riflessione teologica e al richiamo delle conversazioni personali avute con il Pontefice, Fernández ha completato il lavoro editoriale. Il libro è stato stampato in cinque lingue per una diffusione globale in 94 Paesi, arrivando in libreria a un anno e mezzo dalla morte del Pontefice.

Tre incontri con il Diavolo e il caso Karadima

Il cuore del diario è dedicato alle esperienze più intense della vita spirituale di Bergoglio, in particolare ai suoi incontri con il Male e l'Inferno. L'autore annota tre esperienze distincte, iniziando nel 1992 quando Francesco era ancora in Argentina, per culminare in un momento cruciale in Vaticano. Il terzo incontro, definito il più scioccante, avvenne il 22 gennaio 2018, pochi giorni dopo il rientro dal viaggio apostolico in Cile e Perù. In quell'occasione, Bergoglio descrive una situazione di trionfo personale in cui il Diavolo gli sussurrava: "Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo".

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Questa esperienza fu accompagnata da un "potente rantolo della voce" che tormentò il Papa per i due anni successivi, segnando la crisi del 2021 e 2022. Il cardinale Fernández collega questa notte dell'anima alla consapevolezza della gravità dello scandalo pedofiliare in Cile. Francesco ammise di essere caduto dalla branda durante il dialogo con i giornalisti sull'aereo, rendendosi conto della gravità della copertura offerta al sacerdote Fernando Karadima. Il caso prevedeva accuse contro Karadima, parroco a Santiago, e tre vescovi che avevano aiutato l'abuso, incluso Juan Barros, che era stato promosso a vescovo di Osorno nel 2015.

La rimozione dei vescovi e la forza della preghiera

La consapevolezza del tradimento delle istituzioni portò a una decisione drastica: il 12 giugno 2018, Juan Barros fu rimosso dall'episcopato di Osorno all'età di 63 anni. Questo evento segnò un punto di svolta nella lotta interna alla Chiesa contro la corruzione e il silenzio. Il diario documenta come la seduzione del potere possa lasciare "miserabilmente intrappolati nel puro vuoto", un inganno che il Pontefice identificava come il pericolo principale per la fede.

Nelle annotazioni, Bergoglio descrive un'esperienza notturna di terrore davanti all'ingresso dell'Inferno, definendola un'intensità "divorante". Per proteggersi, il Papa afferrava il Rosario, descrivendolo come un'arma essenziale per fare spazio al Signore e salvarsi. L'opera conclude con la riscoperta di una pace profonda, dimostrando come la fede possa resistere alle tentazioni più oscure. La pubblicazione di questi testi offre al mondo una testimonianza diretta della resilienza spirituale di Jorge Mario Bergoglio, trasformando il dolore personale in un monito universale contro il male.