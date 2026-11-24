Le anticipazioni del libro di Fernandez rivelano il diario di Bergoglio: tre incontri con il diavolo, auto-critica e paura dell'invecchiamento.

Il mondo cattolico si prepara a una rivelazione storica grazie al libro "Il diario personale di Papa Francesco" edito dalla Lev Edizioni. La narrazione, basata su documenti privati raccolti dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, offre uno spaccato intimo e mai visto prima della vita spirituale di Bergoglio. Diversi quotidiani italiani di grande rilievo, tra cui Corriere della Sera e Repubblica, hanno già iniziato ad anticiparne i contenuti più shockanti e commoventi.

Le tre visioni demoniache del Pontefice

Una delle rivelazioni più potenti riguarda le esperienze mistiche oscure vissute da Papa Francesco. Nel suo diario, il Pontefice descrive dettagliatamente di aver visto il diavolo per tre volte distinte nel corso della sua vita. La prima esperienza è datata circa quindici anni fa, quando l'allora arcivescovo di Buenos Aires intravide la creatura dal finestrino della sua auto, notando occhi minacciosi e al tempo stesso seducenti. Bergoglio annota con vivida chiarezza quanto il demone si aggirasse sfacciatamente, aleggiando con astuzia.

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La seconda visione avvenne in un contesto sacro, all'interno di una cappella carmelitana. Qui, l'entità oscura lo fissò con occhi infuocati, creando un senso di oppressione spirituale che il Papa non ha mai dimenticato. Il terzo episodio si svolse durante un incontro a Roma, dove l'esperienza fu ancora più tangibile. Francesco scrive di aver visto e udito la voce del demone, descritta come trionfante, onnipotente e caratterizzata da un potente rantolo che risuonava nella sua mente.

Nonostante la gravità di questi incontri, il diario sottolinea come il Signore abbia dato al Pontefice la possibilità di liberarsi da queste presenze. Questa narrazione non è solo un racconto soprannaturale, ma un testamento della lotta spirituale quotidiana vissuta da uno dei leader religiosi più influenti al mondo. Le parole di Francesco mostrano una vulnerabilità umana e una resilienza fede che risuonano profondamente con i fedeli.

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Autocritica e paura del giudizio divino

Il diario non si limita alle visioni, ma scava nelle ferite morali di Jorge Mario Bergoglio. Il Pontefice non esita a sottoporsi a una spietata autocritica, ammettendo di aver provato sentimenti di disprezzo, invidia e superbia in diverse fasi della sua vita. Queste confessioni sono rivolte a un pubblico vasto, dimostrando che la santità non è assenza di peccato, ma costante riconversione. L'ammissione di tali debolezze crea un ponte empatico immediato con i lettori che affrontano le stesse lotte interiori.

Un episodio specifico riguarda un uomo ubriaco che lo aveva interpellato per strada. Francesco ammette di averlo ignorato, scegliendo semplicemente di "camminare tranquillamente" invece di fermarsi ad ascoltare. Questa scelta di indifferenza è diventata un punto di rimorso costante, simbolo di come l'arroganza possa portare a ignorare la sofferenza altrui. Nel periodo successivo alla sua elezione, il rammarico per essere stato "quel Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo verso se stesso" emerge con forza, dimostrando una profonda trasformazione interiore.

La narrazione include anche momenti di terrore esistenziale. Il 7 giugno 2018, Francesco annota di aver visto "le porte dell'inferno" nella notte precedente al suo scritto. Questo dettaglio aggiunge un livello di drammaticità biblica al diario, mostrando come le paure spirituali del Pontefice siano esplicite e tangibili. La trasparenza con cui vengono riportate queste angosce contribuisce a un ritratto umano e reale, lontano dalle immagini idealizzate spesso associate al papato.

La genesi e la pubblicazione del manoscritto

La storia di come questi testi siano diventati pubblici è altrettanto affascinante. Il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede in Vaticano, ha raccolto questi pensieri insieme a sottolineature di libri e altri documenti privati. Papa Francesco aveva chiesto esplicitamente di contribuire a far conoscere al mondo le riflessioni raccolte nel tempo. Il diario è composto da 86 pagine scritte prima della sua elezione e 55 aggiunte dopo, offrendo una cronologia accurata della sua evoluzione spirituale.

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La gestione postuma di questi documenti è stata curata con estrema attenzione. Alla morte di Francesco, prevista nel 2025 secondo la narrazione del libro, il prefetto ha confidato al suo successore, Leone XIV, il timore che il taccuino pot essere "abbandonato in un magazzino qualsiasi". Per evitare questa sorte, ha ottenuto l'autorizzazione a pubblicarne alcuni brani. La preoccupazione non era solo per la conservazione fisica del testo, ma per la perdita di un tesoro di saggezza spirituale.

Impatto sulla spiritualità moderna e conclusioni

Le pubblicazioni anticipate da Corriere della Sera e Repubblica stanno già generando un grande dibattito. Il cardinale Fernandez sottolinea che le preoccupazioni spirituali presenti nel cuore di Francesco sono molto esplicite e possono fare del bene a molti. In un'epoca di scetticismo, la confessione di such profondi dubbi e visioni offre un antidoto alla superficialità. Il libro viene presentato come uno strumento di crescita personale e spirituale, non solo come curiosità biografica.

Un'ultima nota triste riguarda la paura della vecchiaia. Papa Francesco scrive che l'età di 65 anni gli fa pensare alla fine, iniziando a contare alla rovescia. Questa confessione sull'invecchiamento e sulla mortalità aggiunge un velo di malinconia al diario. Mostra come, anche tra i più potenti, il tempo sia un nemico inesorabile. La combinazione di queste vulnerabilità con le grandiose visioni spirituali crea un ritratto complesso e sfaccettato, rendendo il libro un'opera di riferimento per anni a venire.