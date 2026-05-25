Diasorin: Carlo Rosa vuole rivoluzionare la diagnostica di laboratorio negli Stati Uniti

Carlo Rosa, CEO di Diasorin, vuole rivoluzionare la diagnostica di laboratorio negli Stati Uniti con il nuovo prodotto Liaison Nes. Questa piattaforma, non più grande di una macchina per il caffè, rende i test molecolari accessibili a qualsiasi operatore sanitario, senza la necessità di personale di laboratorio specializzato.

Carlo Rosa , CEO di Diasorin , vuole rivoluzionare la diagnostica di laboratorio negli Stati Uniti con il nuovo prodotto Liaison Nes . Questa piattaforma, non più grande di una macchina per il caffè, rende i test molecolari accessibili a qualsiasi operatore sanitario, senza la necessità di personale di laboratorio specializzato.

Il prodotto è stato sviluppato in sei anni e ha richiesto un investimento di 120 milioni di euro. Il mercato di riferimento è quello della diagnostica di prossimità, che si stima valga 1,5 miliardi di dollari. L'obiettivo di Diasorin è quello di diventare leader in questo settore e di creare anche una linea dedicata alla salute femminile. Il CEO sottolinea l'importanza di investire nella ricerca e di sviluppare tecnologie innovative che possano mantenere la sostenibilità del sistema sanitario





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