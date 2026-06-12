Diaz, il film di Daniele Vicari torna al cinema: una riflessione attuale sullo stato di eccezione e sui diritti sospesi

A distanza di anni, il film Diaz mantiene intatta la sua forza civile e documentale. Il regista Daniele Vicari ne parla in occasione della riedizione nelle sale, sottolineando come la pellicola, nata in un'Italia senza il reato di tortura, anticipasse una domanda cruciale per la democrazia: cosa accade quando i diritti vengono sospesi in nome dell'emergenza? Un'analisi del contesto storico, del percorso giudiziario e del valore educativo per le nuove generazioni.

Il film Diaz, diretto da Daniele Vicari , torna nelle sale cinematografiche italiane il 15, 16 e 17 giugno 2024, distribuito da Fandango. L'opera, uscita originariamente nel 2012, rievoca i fatti cruenti del G8 di Genova del 2001, in particolare l'irruzione della polizia nella scuola Diaz e le violenze verificatesi nella caserma di Bolzaneto.

All'epoca della sua uscita, i processi relativi a quelle giornate erano ancora in corso e, fatto cruciale, in Italia non esisteva ancora il reato di tortura, introdotto successivamente anche grazie alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il regista riflette sul perché, a distanza di anni, il film mantenga una straordinaria attualità e su come la sua riproposizione coincida con un passaggio dalla cronaca alla memoria storica.

Vicari spiega che la sua intenzione non era semplicemente ricostruire un episodio di cronaca o attribuire colpe, ma raccontare un meccanismo più ampio, quello che i filosofi definiscono stato di eccezione: la sospensione dei diritti democratici in nome dell'emergenza. Questa riflessione risulta oggi, a suo avviso, ancor più comprensibile per il pubblico contemporaneo, vivendo in un mondo segnato da guerre, crisi e misure straordinarie che erodono le libertà individuali.

La produzione del film fu complessa e rischiosa, nata senza finanziamenti italiani se non un contributo simbolico ministeriale, resa possibile solo dalla determinazione di tutti i coinvolti. Oggi, realizzare un'opera su un tema che una parte del Paese preferisce rimuovere sarebbe forse tecnicamente più semplice, ma il contesto storico-politico sarebbe più complesso.

Il film ha contribuito ad aprire una discussione pubblica sul rapporto tra cittadini e forze dell'ordine, un dibattito che in Italia non ha avuto l'impatto rivoluzionario avuto negli Stati Uniti con il caso Floyd, radicato in una storia di razzismo mai risolta. In Italia, dopo Genova, una parte dell'opinione pubblica si è accontentata della narrazione ufficiale che giustificava le forze dell'ordine, pur esistendo una rete di giuristi, magistrati, esponenti istituzionali e persino uomini in divisa che hanno continuato a interrogarsi, portando a risultati come l'introduzione del reato di tortura.

Il film non ha mai smesso di essere proiettato, in scuole, università, festival, perfino alla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché costruito sugli atti processuali, su verbali, testimonianze e sentenze, ogni scena documentata. Per questo Vicari ne celebra la funzione pubblica e civile. Spera che i giovani che lo vedranno ora, molti nati dopo il 2001, se ne innamorino e riflettano sul valore della democrazia, della libertà e della responsabilità delle istituzioni.

Infine, il regista auspica che il Paese trovi il coraggio di porsi una domanda fondamentale che da venticinque anni attende una risposta chiara su quanto accaduto a Genova





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