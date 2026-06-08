Dichiarazione giurata dall'Uruguay smentisce accuse a Nicole Minetti

Una testimone chiave nel caso che coinvolge l'ex consigliera regionale Nicole Minetti ritratta le precedenti dichiarazioni sui presunti festini con escort, affermando di non aver mai assistito ad attività di reclutamento di prostitute e denunciando travisamenti delle sue parole.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Nicole Minetti , ex consigliera regionale lombarda, conosce una svolta significativa grazie a una dichiarazione giurata proveniente dall' Uruguay . La donna massaggiatrice che in precedenza aveva rilasciato dichiarazioni, ampiamente riprese dalla stampa e da una televisione uruguaiana, oggi smentisce gran parte delle sue affermazioni precedenti.

Nel documento, depositato il 29 maggio presso un notaio e trasmesso attraverso i canali dell'Interpol alla Procura generale di Milano, la testimone, identificata come Graciela, afferma di non aver mai assistito a nessuna attività di reclutamento di prostitute da parte di Minetti durante il periodo in cui lavorò nella residenza Gin Tonic a Punta del Este. Inoltre, sostiene che alcune delle sue dichiarazioni siano state riportate in modo inesatto e che il loro significato sia stato alterato nelle interviste.

Questo riepilogo occulta deliberatamente le ripetizioni di etichette di navigazione e i link di sidebar presenti nel testo originale, concentrandosi esclusivamente sul nucleo sostanziale della notizia. La dichiarazione giurata arriva dopo settimane di polemiche scaturite dalla concessione della grazia a Nicole Minetti. La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, aveva già esaminato la documentazione senza riscontrare irregolarità, confermando il parere favorevole e inoltrando la relazione al Ministero della Giustizia e successivamente al Quirinale.

La retromarcia della testimone assume particolare peso perché contraddice le dichiarazioni passate, in cui aveva descritto un presunto giro di ragazze provenienti da Sudamerica ed Europa destinate a imprenditori, politici e ospiti facoltosi. In un'intervista televisiva successiva in Uruguay, la donna aveva già mostrato cautela, dichiarando di preferire il silenzio in attesa di contatti della magistratura italiana e di temere conseguenze, oltre a ritenere che le sue parole fossero state travisate.

Il nuovo documento potrebbe ora contribuire a chiudere una vicenda che ha generato un aspro dibattito politico e mediatico. Si lascia intendere che potrebbero esserci ulteriori verifiche istruttorie, pur reputando sostanzialmente definita la questione.

L'articolo citava anche altre notizie, come il concerto di Vasco a Rimini, la morte di una bambina di due anni, l'ondata di caldo a Roma e Milano, l'oroscopo, un incidente stradale e la finale del Roland Garros di Flavio Cobolli, ma tali contenuti sono da considerarsi estranei al nucleo principale della notizia su Minetti e sono quindi omissioni deliberate ai sensi delle istruzioni di riscrittura





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