Diciannove anni di silenzio dicono la fine di una sentenza

La Procura di Pavia ha deciso di rimettere in discussione la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi, dopo anni di silenzio e alla luce di una possibile miopia nell'indagine. Ciò potrebbe portare al possibile annullamento della sentenza, con conseguenze finanziarie per lo Stato e danni morali per la famiglia della vittima.

Diciannove anni di silenzi, aule di tribunale e sentenze definitive non sono bastati a sigillare il delitto di Chiara Poggi . Quello che per la giustizia italiana era un capitolo chiuso con la condanna di Alberto Stasi , oggi si riapre come una ferita infetta.

La Procura di Pavia ha infatti deciso di rimettere tutto in discussione, spostando l'attenzione su Andrea Sempio e ammettendo, tra le righe, che le indagini condotte all'epoca potrebbero aver sofferto di una miopia tecnologica e investigativa. Non è solo un cambio di sospettato: è il crollo di un'intera architettura accusatoria che sembrava inscalfibile





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