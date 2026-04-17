Diciotto anni per rapina e tentato omicidio: ucraino aggredisce anziana a Vigliano

Condanna a diciotto anni di reclusione per Vasyl Popovych, ventunenne ucraino, riconosciuto colpevole di rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di una sarta ottantasettenne di Vigliano. Il giovane, dopo essersi trovato in difficoltà economiche, ha aggredito l'anziana per rubarle denaro e cellulare.

Una condanna severa, diciotto anni di reclusione, è stata inflitta a Vasyl Popovych, un ventunenne di nazionalità ucraina, difeso dall'avvocato Domenico Duso. Il Gip Arianna Pisano ha ritenuto il giovane colpevole dei reati di rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di una sarta ottantasettenne, residente a Vigliano .

I fatti risalgono a marzo dell'anno scorso, quando Popovych, dopo aver abitato temporaneamente presso un benefattore a Vigliano, si era ritrovato senza dimora e senza mezzi finanziari a seguito della morte del suo ospite. Gli eredi, infatti, lo avevano allontanato dalla casa, costringendolo a vivere nella propria automobile. In quel periodo di estrema difficoltà, il giovane aveva conosciuto la vittima, una pensionata, poiché l'aveva occasionalmente accompagnata presso l'abitazione della donna affinché venissero sistemati alcuni capi d'abbigliamento di proprietà del suo defunto benefattore.

Con il passare del tempo, e trovandosi in una situazione di precarietà, Popovych si era recato a casa della signora, chiedendole un prestito in denaro. Di fronte al suo rifiuto, la situazione era rapidamente degenerata in un acceso diverbio, culminato in un epilogo tragico e violento.

Il ventunenne, in un impeto di rabbia e disperazione, aveva aggredito brutalmente l'anziana, scaraventandola a terra. Estratto con freddezza un coltello dalla tasca, l'aveva pugnalata ripetutamente al collo e al torace, infliggendole ferite profonde e potenzialmente letali. Successivamente all'aggressione, Popovych si era impossessato di circa sessanta euro in contanti e del suo telefono cellulare, fuggendo dal luogo del crimine.

Le forze dell'ordine, grazie a un'indagine tempestiva e meticolosa, erano riuscite a rintracciare il giovane nel giro di poco tempo, senza incontrare particolari difficoltà. Una volta raggiunto e messo alle strette, Popovych aveva confessato spontaneamente la sua responsabilità nell'aggressione e nel furto, ammettendo con agghiacciante lucidità di aver avuto l'intenzione di 'uccidere' l'anziana donna. La confessione, unita alle prove raccolte, ha giocato un ruolo cruciale nel processo che ha portato alla sua pesante condanna.

La brutalità dell'azione, la fragilità della vittima e la fredda determinazione dell'aggressore hanno scosso profondamente la comunità locale, evidenziando le complessità del disagio sociale e delle sue potenziali conseguenze criminose. La sentenza rappresenta un monito sulle conseguenze devastanti della disperazione e della violenza.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione delle fasce più vulnerabili della popolazione, coloro che si trovano ai margini della società e che, in situazioni di estremo bisogno, possono essere spinti ad azioni criminali dalle conseguenze irreparabili. La comunità di Vigliano, segnata da questo evento luttuoso, attende ora che la giustizia faccia il suo corso, sperando che tale sentenza possa servire da deterrente e allo stesso tempo da spinta verso una maggiore attenzione alle problematiche sociali che possono sfociare in atti così efferati.

La vittima, fortunatamente sopravvissuta nonostante la gravità delle ferite, sta lentamente recuperando le forze, ma il trauma psicologico e fisico rimarrà indelebile. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione della criminalità in contesti di marginalità e sull'efficacia dei supporti offerti a chi si trova in stato di abbandono e fragilità, elementi che dovranno essere considerati nella riflessione collettiva.

La determinazione del Gip nel riconoscere la gravità dei reati commessi, unita alla pena esemplare inflitta, sottolinea l'importanza della tutela delle persone anziane e indifese nella società odierna, un compito che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutte le istituzioni e dei cittadini. La riabilitazione del giovane imputato, seppur in futuro, dovrà necessariamente passare attraverso un percorso che affronti le cause profonde del suo gesto estremo e che miri a un reinserimento sociale consapevole e rispettoso delle leggi.





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rapina Tentato Omicidio Vigliano Condanna Giovane Ucraino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dalla condanna a morte al palcoscenico, la nuova vita rock’n’roll del cane CapituSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Read more »

Torna libero dopo due anni il coordinatore della fuga di UssIl Riesame accoglie l'istanza dopo la condanna. Potrà tornare in Russia (ANSA)

Read more »

Reggiana, confermati in appello 6 anni per violenza sessuale per Manolo PortanovaConfermata la condanna a sei anni per Manolo Portanova. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione dei giudici è stata quella di confermare anche in secondo grado la condanna a

Read more »

Manolo Portanova: confermata condanna a 6 anni in appello per violenza sessualeLa Corte d'Appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado contro il calciatore della Reggiana, Manolo Portanova, condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il giocatore si dichiara innocente e annuncia ricorso in Cassazione.

Read more »

Giovane studentessa morta nello schianto: condanna e risarcimento di 600mila euroA distanza di quasi sette anni dalla tragedia, arriva una prima verità giudiziaria sulla...

Read more »

Manolo Portanova, confermata in Appello condanna a 6 anni per stupro di gruppoI fatti risalgono al maggio 2021 e sarebbero avvenuti in un’abitazione del centro storico senese. Il calciatore ricorrerà in Cassazione

Read more »