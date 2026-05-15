Didier Deschamps, un nome in più in azzurro

C’è un nome in più per la panchina dell’Italia. E non uno qualsiasi. Bensì quello di Didier Deschamps, vicecampione del Mondo in carica, campione del Mondo da c.t. della Francia nel 2018, e da giocatore nel 1998. Uno che tra l’altro conosce bene e ama il nostro Paese, dove si è affermato calcisticamente e ha fatto gavetta da allenatore.

C’è un nome in più per la panchina dell’Italia. E non uno qualsiasi. Bensì quello di Didier Deschamps , vicecampione del Mondo in carica, campione del Mondo da c.t. della Francia nel 2018 e da giocatore nel 1998.

Uno che tra l’altro conosce bene e ama il nostro Paese, dove si è affermato calcisticamente e ha fatto gavetta da allenatore. E che appena può parla la nostra lingua con naturalezza. L’autocandidatura del francese ha il suo fascino, anche perché a ottobre c’è già in programma un Francia-Italia, per la Nations League. L’esordio italiano di Deschamps fu nel 1994.

Enunciando la sua candidatura, Deschamps ha affermato che se non li ha inseriti nella lista ufficiale, tutti i preconvocati devono restare a disposizione fino al 15 giugno





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