Dieci anni di servizio ignorati: licenziato via email dopo cambio appalto

La storia di Giovanni, tecnico informatico di 55 anni, licenziato dopo un decennio di lavoro presso l'Asl Città di Torino a causa di un cambio di appalto e di un periodo di prova contestato. Il caso solleva interrogativi sui subappalti, sulla clausola sociale e sull'accesso alla disoccupazione.

Dieci anni di carriera come tecnico informatico interrotti da una fredda email di appena 50 parole. Questa è la storia di Giovanni, un uomo di 55 anni residente a Pavarolo, che fino a poco tempo fa prestava servizio presso l’ Asl Città di Torino. La sua professionalità, costruita in un decennio, è stata spazzata via a causa di un cambio di appalto che ha comportato il suo licenziamento, avvenuto dopo un controverso periodo di prova. Il suo caso mette in luce le complessità legate ai subappalti, alle conseguenze dei licenziamenti e alle recenti modifiche normative che riguardano l’indennità di disoccupazione Naspi. La vicenda, così emblematica delle criticità del mercato del lavoro attuale, è stata portata all'attenzione pubblica dal sindacato Nidil Cgil, che ora sta seguendo attivamente il suo caso.

Il percorso di Giovanni all'interno dell'Asl è iniziato alla fine del 2015. Per tutti questi anni, ha svolto il suo ruolo di tecnico informatico presso l'ospedale Giovanni Bosco con un contratto a tempo indeterminato. L'appalto per cui lavorava era scaduto da tempo, e con l'espletamento di una nuova gara all'inizio dell'anno, i lavoratori si sono trovati di fronte a una scelta: licenziarsi dalla vecchia azienda per essere poi riassunti da una nuova agenzia per il lavoro, che li avrebbe resi disponibili per l'azienda aggiudicataria dell'appalto. Questa gara, del valore di circa 30 milioni di euro, riguarda la gestione dei beni e servizi informatici per diverse realtà sanitarie piemontesi, tra cui l’Asl Città di Torino, l’Asl TO4, la Città della Salute e della Scienza e il Mauriziano. L'appalto avrà una durata fino al 2030 ed è stato aggiudicato a giugno 2025 a un consorzio formato da tre imprese: R1, Netgroup e Giustacchini Tech. In particolare, Netgroup, con sede in Campania, ha deciso di affidarsi a un'altra società, Emea, per la gestione del personale.

Di fronte a questo scenario, molti colleghi di Giovanni hanno scelto di lasciare l'azienda. Lui, tuttavia, ha deciso di restare, confidando nella serietà dell'Asl nel monitorare la situazione sia dal punto di vista occupazionale che retributivo. A 55 anni, la prospettiva di perdere il lavoro rappresentava una preoccupazione non trascurabile. La clausola sociale prevista dal capitolato d'appalto sembrava offrire una garanzia, prevedendo che l'impresa vincitrice dovesse assicurare la stabilità occupazionale del personale già impiegato, assorbendolo prioritariamente nel proprio organico. Questa previsione, però, è stata indebolita da una frase successiva che faceva riferimento alla necessaria armonizzazione con l'organizzazione interna e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell'azienda vincitrice. Questa ambiguità ha aperto la strada a interpretazioni che hanno svantaggiato i lavoratori come Giovanni.

Il primo febbraio, Giovanni e i suoi colleghi sono stati assunti da Emea con la comunicazione di un periodo di prova, per Giovanni della durata di circa 15 giorni. Purtroppo, il 4 febbraio, Giovanni è stato ricoverato d'urgenza alle Molinette per un intervento chirurgico, una condizione di cui aveva già informato durante il colloquio. Il giorno stesso del ricovero è pervenuta la documentazione dell'Inps. Dopo due mesi di degenza, Giovanni è rientrato al lavoro all'inizio di aprile, prestando servizio per alcuni giorni. Successivamente, è arrivata la comunicazione del suo licenziamento, quella famosa email di 50 parole che recitava: “Con la presente Le comunichiamo che Lei non ha superato il periodo di prova previsto dal contratto”. Giovanni racconta con amarezza: 'Il 14 aprile mi hanno chiamato dicendo che non mi dovevo presentare a lavoro. Non ero nemmeno a metà del mio periodo di prova. Ho chiesto spiegazioni per questo trattamento dopo 10 anni di lavoro, ma non me le hanno date'. La mancanza di un sistema di valutazione oggettivo per il suo operato in questi anni lo lascia ancora più perplesso, non avendo mai ricevuto lamentele o richiami formali che giustificassero un simile epilogo. A peggiorare la situazione, Giovanni non potrà beneficiare della Naspi a causa delle recenti modifiche alla legge che richiedono almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego dopo le dimissioni. La Nidil Cgil sta ora chiedendo un incontro urgente con l'Asl, la committenza e Emea per ottenere il reintegro di Giovanni e chiarimenti sul licenziamento, esigendo un passo indietro da parte dell'azienda. L'Asl, interpellata dalla stampa, ha dichiarato di aver richiesto una relazione dettagliata sui fatti a Netgroup ed Emea





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