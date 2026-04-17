Dieci lupi morti in Abruzzo: ipotesi avvelenamento, cresce l'allarme bracconaggio

Ritrovati senza vita dieci lupi tra Pescasseroli e Alfedena, con il sospetto avvelenamento che preoccupa il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le associazioni lanciano l'allarme contro il bracconaggio e chiedono interventi urgenti per la tutela della specie simbolo della conservazione italiana, stigmatizzando il dibattito politico sulle riforme come potenziale fattore aggravante.

Negli ultimi giorni, tra le aree di Pescasseroli e Alfedena, sono stati rinvenuti senza vita i corpi di dieci lupi. Le indagini per determinare le cause esatte di questi decessi sono ancora in corso, tuttavia l'ipotesi prevalente, basata sui primi riscontri, è quella dell'avvelenamento intenzionale. A comunicare la triste notizia è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), che ha stigmatizzato questi episodi definendoli come atti gravissimi, non solo illegali ma anche profondamente dannosi per un patrimonio naturale di valore inestimabile, totalmente incompatibili con una società che si definisca civile, consapevole e responsabile.

Il lupo, figura iconica della conservazione in Italia, ha faticato per decenni per riconquistare la sua presenza sugli Appennini dopo un lungo periodo di persecuzione. Purtroppo, il timore di un ritorno a quelle tragiche condizioni del passato appare oggi sempre più concreto. Di fronte a questa emergenza, il Pnalm ha lanciato un appello accorato, esortando chiunque disponga di informazioni utili a collaborare attivamente con le autorità competenti. L'ente sottolinea l'importanza fondamentale di un impegno congiunto tra istituzioni e società civile per poter contrastare efficacemente fenomeni così gravi e inaccettabili, che non trovano alcuna giustificazione in una comunità che dovrebbe essere civile e pienamente consapevole nel 2026.

I fatti specifici si sono manifestati nel pomeriggio del 15 aprile, quando una pattuglia di guardiaparco ha effettuato il macabro ritrovamento di cinque lupi deceduti nel territorio di Alfedena, precisamente nell'area contigua del Parco. I corpi degli animali, insieme a materiale verosimilmente correlato, tra cui possibili esche, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale. La Procura della Repubblica di Sulmona, che ha assunto la coordinazione delle indagini, ha ricevuto tutta la documentazione e i reperti per gli accertamenti del caso. Le analisi cruciali per accertare le cause precise della morte verranno condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, un ente preposto a garantire la massima scientificità nelle indagini.

Il Pnalm ha inoltre ricordato un episodio analogo, occorso in tempi recenti nel territorio di Pescasseroli, dove sono stati rinvenuti altri cinque esemplari di lupo morti. Anche in quella circostanza, le indagini sono in pieno svolgimento e vedono impegnati sia i guardiaparco che i carabinieri forestali, sempre sotto il coordinamento della Procura di Sulmona. Anche in quel caso, sono stati disposti accertamenti presso l'Istituto Zooprofilattico per chiarire le cause del decesso, che, sulla base dei primi risultati preliminari, sembrano anch'esse ricondursi all'ipotesi di avvelenamento.

L'allarme per il bracconaggio sta crescendo in maniera esponenziale. Secondo le dichiarazioni del Wwf Italia, che si è riservato il diritto di costituirsi parte civile qualora si aprisse un procedimento giudiziario, questi eventi non rappresentano un caso isolato, ma si inseriscono in un quadro generale sempre più preoccupante. L'uccisione di questi dieci lupi giunge a pochi giorni di distanza da altri gravissimi episodi verificatisi in Toscana, dove due esemplari sono stati trovati uccisi e barbaramente mutilati. Questa sequenza di eventi, secondo il Wwf, evidenzia una deriva criminale che si sta diffondendo in modo preoccupante sul territorio nazionale. L'associazione ambientalista ha sottolineato come tali episodi rischino di vanificare gli sforzi di tutela e conservazione compiuti negli ultimi decenni, lanciando un appello per interventi urgenti volti a rafforzare i controlli, le indagini e le misure di prevenzione.

Ancora più drastico è stato il commento dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che ha descritto la situazione come ormai fuori controllo. L'Enpa ha chiesto con fermezza all'Ispra di revocare i propri calcoli riguardanti la quota massima di 160 lupi abbattibili in deroga in Italia, una quota ritenuta non più sostenibile senza compromettere lo stato di conservazione della specie. Tale quota, e la sua conseguente ripartizione per singole Regioni, viene ora considerata palesemente non più applicabile, soprattutto se si considera che solo in Abruzzo il numero massimo di individui potenzialmente abbattibili era stato fissato a 9, e ne sono già morti ben 10. Questi numeri destano profonda preoccupazione.

Il fenomeno del bracconaggio e delle morti inspiegabili dei lupi è tutt'altro che marginale. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Lupi Italia, nei soli primi due mesi del 2026 sono stati registrati almeno 34 decessi di lupi, ai quali si aggiungono i casi più recenti che sono ancora oggetto di verifica. Un bilancio che, con questa cadenza, rischia di superare in brevissimo tempo qualsiasi soglia considerata sostenibile per la sopravvivenza della specie. L'Enpa ha inoltre evidenziato come, in alcuni Stati, i lupi vengano abbattuti in deroga, ma questo non ha mai portato a una risoluzione dei problemi legati alla predazione degli animali di allevamento; anzi, in alcuni casi la predazione è addirittura aumentata. L'ente ribadisce che, se gli animali domestici fossero custoditi diligentemente e protetti adeguatamente con i numerosi sistemi di protezione disponibili, molte delle conflittualità attuali verrebbero risolte efficacemente.

Al centro di questo drammatico scenario si colloca anche il dibattito politico in corso sulla gestione del lupo. La proposta di riforma della legge sulla caccia, che include tra le altre cose la possibilità di abbattimenti in deroga, viene interpretata dalle associazioni ambientaliste come un segnale politico estremamente pericoloso. Esiste una connessione diretta, secondo le associazioni, tra il clima politico e l'aumento del bracconaggio. L'indebolimento della protezione legale del lupo rischia, infatti, di legittimare culturalmente la persecuzione della specie e potrebbe avere conseguenze irreversibili per la conservazione a lungo termine.

A intervenire sul tema è anche Legambiente, con le parole di Stefano Raimondi, responsabile nazionale biodiversità, il quale ha dichiarato: L’avvelenamento è una pratica illegale, un atto criminale e crudele, che costituisce una delle principali cause di morte della fauna in natura. Chiediamo che venga fatta al più presto luce su quanto accaduto in Abruzzo e che si rafforzino le misure di prevenzione e controllo per salvare una specie che ormai è sempre più sotto attacco. Il futuro del lupo appare sempre più incerto e minacciato.





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lupi Bracconaggio Avvelenamento Parco Nazionale D'abruzzo Conservazione Specie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frosinone, lavoro nero nei locali: sei lavoratori irregolari su dieci, scattano denunce e chiusureControlli a tappeto dei Carabinieri nel settore della ristorazione riportano al centro una...

Read more »

Così la scienza racconta il vino: dieci studiosi sfatano i luoghi comuniCon la nascita dell’Accademia Internazionale del Bere in Salute, presentata da Signorvino, professori e docenti di profilo internazionale provano a spostare il…

Read more »

È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e LibanoDurerà dieci giorni, ma è ancora presto per capire se reggerà: tutti gli aggiornamenti

Read more »

A pranzo (o a cena) in un chiostro: dieci mete da Aosta a LecceLocali capaci di sospendere il tempo e indurre alla contemplazione, assaporando con intensità il momento, le creazioni gastronomiche e antichi ricettari

Read more »

Dieci auto a meno di 17.000 euro: non solo la Panda, ci sono anche SuvCompatte e Suv urbani tra le 10 auto che costano meno sul mercato italiano nel 2026: ecco tutti i modelli ben al di sotto dei 20.000 euro

Read more »

È entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e LibanoUn cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano è entrato in vigore il 16 aprile, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che i negoziati con l’Iran potrebbero riprendere nel fine settimana Leggi

Read more »