Dieci mete europee poco turistiche per una fuga primaverile lontano dalla folla

Scopri dieci località europee fuori dai circuiti turistici più battuti, ideali per una vacanza primaverile all'insegna dell'autenticità e della scoperta di luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia, cultura e natura.

Stanchi dell'overtourism? Ecco 10 località poco conosciute e affascinanti da scoprire in Europa per una fuga primaverile. La voglia di partire che torna puntuale con la primavera.

Le giornate si allungano, l'aria cambia e cresce il desiderio di evadere, anche solo per pochi giorni, alla scoperta di qualcosa di nuovo. I luoghi e le città che vengono in mente spesso, però, sono sempre le stesse, tra capitali e località arcinote. Abbiamo pensato quindi di selezionare dieci mete perfette per chi vuole qualcosa di diverso, villaggi e città fuori dai soliti circuiti e in cui evitare, magari, l'overtourism, scoprendo tutto quello che l'Europa ha da offrire.

Coimbra è stata capitale del Portogallo nel Medioevo e oggi mantiene un'identità fortemente legata alla conoscenza e alla vita universitaria. L'Università di Coimbra, fondata nel 1290 e patrimonio UNESCO, domina la città dall'alto con palazzi monumentali, cortili cerimoniali e la celebre Biblioteca Joanina, uno dei più importanti esempi di biblioteca barocca europea. Le strade che scendono verso il fiume Mondego raccontano una quotidianità fatta di librerie storiche, piccoli ristoranti tradizionali e locali.

La città invita a muoversi lentamente tra quartieri antichi, giardini panoramici e musei poco affollati. Il ritmo urbano resta autentico, con una presenza turistica ancora contenuta rispetto alle mete portoghesi più celebri. Coimbra si raggiunge con facilità volando su Porto, collegato con numerose città italiane, e proseguendo in treno per circa un'ora e un quarto. Oppure Lisbona rappresenta un'alternativa con un trasferimento ferroviario di circa due ore.

Graz è la seconda città dell'Austria per dimensioni e una delle più sottovalutate dell'Europa centrale. Il centro storico è patrimonio UNESCO e conserva una stratificazione architettonica che attraversa Medioevo, Rinascimento e Barocco con grande continuità. Il Schlossberg domina la città con la celebre torre dell'orologio, mentre il Kunsthaus, museo di arte contemporanea soprannominato Friendly Alien, introduce una dimensione contemporanea che dialoga con l'impianto storico.

Graz è anche una città universitaria e gastronomica, con una scena culinaria riconosciuta che valorizza i prodotti della Stiria. La dimensione urbana compatta e il ritmo rilassato favoriscono un weekend dedicato a musei, mercati e caffè storici. La città dispone di un aeroporto internazionale e può essere raggiunta facilmente anche da Vienna con circa due ore e mezza di treno. Le mura, le case in pietra e le strade acciottolate conservano un'impronta architettonica coerente.

La piazza centrale, con alberi secolari e ristoranti tradizionali, rappresenta il cuore della vita locale. La visita si sviluppa tra artigianato, gastronomia regionale e paesaggi rurali della regione dell'Ain. La dimensione compatta permette un soggiorno breve ma completo. L'aeroporto più vicino è Lione Saint-Exupéry, a meno di un'ora di viaggio.

Soprannominata da alcuni la Venezia olandese, Giethoorn in realtà ha ben poco in comune con la Serenissima, se non il fatto di essere un. Gli spostamenti avvengono in barca o in bicicletta lungo sentieri erbosi che attraversano ponti in legno e giardini curati. Le abitazioni con tetti in paglia e facciate basse raccontano la tradizione rurale olandese e creano un paesaggio armonico, immerso in un contesto naturale protetto.

La dimensione ridotta del borgo consente una visita completa in pochi giorni, tra escursioni sull'acqua, passeggiate nei parchi e soste nei piccoli ristoranti locali. L'esperienza mantiene una forte componente di quiete e contatto con il paesaggio. L'accesso più semplice passa dall'aeroporto di Amsterdam Schiphol, seguito da un treno verso Steenwijk e da un breve trasferimento in autobus. Ålesund fu ricostruita dopo l'incendio del 1904 secondo i canoni dell'Art Nouveau, creando un centro urbano coerente e riconoscibile.

La città rappresenta una base ideale per escursioni nei fiordi occidentali e nella natura norvegese. Il contesto urbano resta raccolto e facilmente esplorabile. Tra le mete proposte, forse la più nota: Anversa è uno dei principali centri europei per il commercio dei diamanti e una capitale riconosciuta della moda contemporanea. Il centro storico riunisce architettura gotica, piazze monumentali e il patrimonio artistico legato a Rubens.

Il porto, tra i più importanti d'Europa, contribuisce a un'identità cosmopolita che si riflette nella scena gastronomica e culturale. La città mantiene una dimensione vivibile che favorisce l'esplorazione lenta. Poznań è una meta perfetta per weekend insoliti in Europa perché è una delle città più antiche della Polonia e tra le più scenografiche dell'Europa centrale. Il municipio storico racconta secoli di sviluppo urbano.

Il quartiere di Ostrów Tumski ospita la cattedrale più antica del Paese. La presenza universitaria sostiene una scena culturale dinamica, con festival, musei e ristoranti contemporanei





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