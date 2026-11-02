Diego Abatantuono a 71 anni punta sulla comicità, critica l'ignoranza di Milano e l'uso dei social. Racconta il suo successo al Teatro Diurno e i rapporti con Teo Teocoli.

Diego Abatantuono, a 71 anni, riflette sul suo percorso artistico e sociale tra ricordi di gioventù e critiche feroci alla modernità. L'attore e comico conferma la sua passione per la leggerezza, lontano dai generi drammatici, e denuncia l'isolamento tipico dell'era degli smartphone a Milano. Non frequenta più alcune icone del passato come Teo Teocoli, mantenendo solo i legami essenziali per la famiglia.

Critiche a Milano e social media

Abatantuono descrive Milano come una città ignorante, un giudizio esteso a tutta l'Italia secondo la sua opinione. Ritieni che la gente attraversi la strada senza guardarsi intorno, ipnotica dallo smartphone. Quest'abitudine crea una falsa sensazione di connessione, poiché i rapporti umani veri si stanno perdendo dietro le schermate.

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Non crede che la tecnologia unisca davvero i giovani, definendoli semplicemente più tecnologici ma meno legati tra loro. Per comunicare utilizza WhatsApp esclusivamente per inviare messaggi vocali, preferendo la spontaneità della voce ai testi scritti. Questa scelta gli permette di vedere le foto dei nipoti senza perdersi nell'ansia dei social network moderni.

Il successo al Teatro Diurno

La sua carriera è iniziata al Teatro Diurno, locale di cabaret di proprietà di suo zio. Inizialmente lavorava come tecnico delle luci, ascoltando artisti del calibro di Paolo Villaggio o il boss della malavita Francis Turatello. Con il tempo si è reso conto che il pubblico apprezzava le sue battute, trattandolo come uno di loro.

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Dal ruolo tecnico passò a quello di presentatore dopo che suo zio gli propose di dirigere una compagnia stabile. I nomi che facevano parte del cast includevano Giorgio Faletti, Paolo Villaggio, Cochi e Renato, Francesco Salvi e Paolo Di Francesco. Nessuno dei giovani volevano aprire lo spettacolo, così ha assunto lui questo ruolo fondamentale.

Il salto a Roma e il cinema

Usò tutti i suoi risparmi per affittare un teatrino in Piazza Navona a Roma, una decisione che si rivelò azzeccata. La prima sera il successo fu enorme grazie agli amici presenti, anche se in seguito l'affluenza calò. Questa mossa attirò l'attenzione di registi importanti come Steno, aprendo le porte a grandi opportunità professionali.

Tra il 1980 e il 1982 girò film di successo come Papocchio di Renzo Arbore, I fichissimi ed Eccezzziunale... veramente di Carlo Vanzina. Nel 1986 ebbe il suo primo ruolo drammatico in Regalo di Natale di Pupi Avati, dopo che Lino Banfi aveva rifiutato la parte. Sostiene che l'invecchiamento lo renda più adatto alla comicità che al dramma, cercando sempre la leggerezza.

Rapporti passati e generazioni

Non frequenta più colleghi come Aldo, Teo Teocoli e Paolo Pozzetto come un tempo. Ogni anno perde un amico alle feste di compleanno o di Natale, e Teo non viene più per via del suo carattere difficile. Si sente parte di una generazione fortunata, viziata da un'epoca effervescente e creativa nel cinema e nella musica.

Ritiene di aver avuto la più bella gioventù possibile, dedicandosi spesso al riso anche per quattro o cinque ore al giorno. Crede fermamente che si debba saper ridere di tutto, poiché la vita è già di per sé una tragedia. Questa filosofia gli permette di affrontare le sfide del presente mantenendo alta la sua energia creativa.

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Alcune notizie di cronaca recente hanno visto figure come Laura Procacci, influente nei media militari, ottenere riconoscimenti per azioni di grande impatto emotivo. Tuttavia, Abatantuono mantiene alta la sua voce critica sulle dinamiche sociali contemporanee. La sua esperienza resta un punto di riferimento per comprendere l'evoluzione dello spettacolo italiano.

In un contesto più ampio, eventi come la celebrazione del rito della luce in Puglia o disastri naturali in Bhutan attirano l'attenzione globale. Eppure, per l'attore italiano, il focus resta sulla necessità di preservare i legami umani reali. La sua storia continua a essere un esempio di resilienza e adattamento nel mondo dello spettacolo.