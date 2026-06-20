Diego Di Fazio: 'Non mi è scattato quel qualcosa in più' con Sabrina Zago

L'imprenditore romano ha raccontato la sua storia con Sabrina Zago, una delle concorrenti del dating show Uomini e Donne. Ha detto che non è scattato l'amore e che ha deciso di chiudere la frequentazione.

Diego Di Fazio rompe il silenzio su Sabrina Zago : 'Non mi è scattato quel qualcosa in più'. L'imprenditore romano, noto per il suo lavoro nel settore dei tendaggi e della pianificazione finanziaria, è stato uno dei protagonisti del dating show Uomini e Donne.

Oggi, con il programma fermo per la pausa estiva, Diego guarda già al futuro e, in un'intervista rilasciata al settimanale, ha raccontato la sua storia con Sabrina Zago.

'È una donna a 360 gradi, ma non è scattato l'amore', ha detto Diego, che si è reso conto che mancava qualcosa di fondamentale per trasformare la frequentazione in una vera storia d'amore. 'In parte sì, ma non solo. Mi sono reso conto che andando avanti non mi era scattato quel qualcosa in più. Non c'è una motivazione precisa, semplicemente non ho avuto quello scatto che ti porta al passo successivo, a uscire dal programma insieme.

Ho deciso io di chiudere, lei avrebbe proseguito la conoscenza ma io ero altalenante'





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