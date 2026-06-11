La mostra presenta le opere di Diego Rivera, tra le quali figurano trenta opere, in dialogo con quelli di altri autori, a partire da Frida Kahlo, con cui visse un amore irruente, sofferto, anche feroce. Inoltre, opere di José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Tamayo, Lozano, Montenegro, Ruiz, Dr. Atl, Saturnino Herrán e altri. Senza dimenticare alcuni scatti di Tina Modotti.

L'Italia ha giocato un ruolo molto importante, diretto e indiretto, nella formazione di Diego Rivera . È stato proprio un soggiorno a Firenze, Ravenna e Roma, tra fine del 1920 e inizi del 1921, a cambiare il suo sguardo sull' arte pubblica .

Al ritorno, si è dedicato al muralismo che non ha più abbandonato fino alla morte. Miguel Fernández Félix, direttore del Museo Kaluz, racconta il profondo legame tra l'artista e il nostro Paese anche come chiave di lettura della mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, di cui è curatore con Alberto González Torres, direttore del Museo Robert Brady, ospitata da oggi al 13 dicembre, ai Villa Caffarelli.

Oltre 140 le opere che compongono l'esposizione, prodotta con MetaMorfosi Eventi e Museo Kaluz: è la prima in Italia sull'artista e, come sottolineato dall'ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano, forse la più grande e importante che gli sia mai stata dedicata in Europa. E la più ampia mostra europea sull'arte messicana degli ultimi decenni





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