Dieta Biblica: Il menù ispirato al libro sacro e i benefici promessi

Una guida digitale venduta sui social promette benefici come pelle luminosa, capelli forti e umore stabile. Tuttavia, la dietologa Ruth Kava ha osservato che gli esseri umani nell'antichità non disponevano delle conoscenze su vitamine e integratori necessarie a ottimizzare la propria salute, rendendo l'equazione 'mangiare come Gesù uguale star bene' quantomeno approssimativa.

Dieta della Bibbia, il menù ispirato al libro sacro: 'Cura la pelle, i capelli e ti avvicina a Dio'. Come funziona (e il dettaglio del prezzo) Bundy, che dichiara apertamente di non avere alcuna formazione come dietista o nutrizionista, vende una guida digitale ai 'supercibi biblici' a 28 dollari sui social sta diventando un fenomeno di massa, trascinato da influencer cristiane che promettono benefici che vanno ben oltre la linea: pelle luminosa , capelli forti, umore stabile, persino relazioni più sane.

Il principio di base è semplice quanto antico —, da Genesi all'Apocalisse — ma dietro alla semplicità del messaggio si nasconde un mercato in rapida espansione, come spiega il Daily Mail. Niente calorie contate, niente gruppi alimentari eliminati. La dieta biblica si fonda sull'inclusione di cibi considerati 'originari': latte crudo, pane a lievitazione naturale, pesce, uova, miele grezzo, olio d'oliva, carne rossa. Fuori tutto ciò che è processato, confezionato, trattato con pesticidi o oli di semi.

Kayla Bundy, content creator cristiana da oltre 500mila follower su TikTok, pratica questo regime da otto anni e nel suo ultimo post Instagram elenca i cibi 'intrecciati nelle Scritture' con tanto di motivazioni nutrizionali: il latte crudo ricco di enzimi che la pastorizzazione distrugge, la carne rossa come fonte completa di ferro e B12, le uova con tutti gli aminoacidi essenziali.

'Non è una dieta', scrive Bundy. 'È un ritorno'. Un video in cui attribuisce al metodo la guarigione di pelle e capelli ha superato 1,1 milioni di visualizzazioni. Alcuni principi della dieta biblica hanno una base nutrizionale solida: ridurre gli ultralavorati, privilegiare alimenti integrali e non raffinati, consumare pesce ricco di omega-3 sono indicazioni condivise dalla letteratura scientifica.

Il problema non è tanto il 'cosa', quanto il 'come viene venduto'. La dietologa Ruth Kava ha osservato che gli esseri umani nell'antichità non disponevano delle conoscenze su vitamine e integratori necessarie a ottimizzare la propria salute — il che rende l'equazione 'mangiare come Gesù uguale star bene' quantomeno approssimativa.dichiara apertamente di non avere alcuna formazione come dietista o nutrizionistaUn'altra promotrice del metodo, Annalies Xaviera, ha visto il suo seguito su Facebook passare da poche migliaia a trecentomila follower da quando ha iniziato a pubblicare consigli di alimentazione biblica.

La leva religiosa — l'idea che mangiare secondo le Scritture significhi 'essere buoni custodi di ciò che Dio ha donato' — funziona da moltiplicatore di fiducia presso un pubblico già predisposto. Che poi quella fiducia si traduca in un acquisto da settecento dollari al mese è un dettaglio che nei post non compare mai in primo piano.

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