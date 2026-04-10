Dieta mediterranea: i prezzi aumentano fino al 20% e il divario Nord-Sud si allarga

Uno studio rivela l'aumento dei costi della dieta mediterranea in Italia, con differenze significative tra regioni e fasce d'età. L'analisi evidenzia l'importanza di politiche a sostegno dei più vulnerabili.

Mangiare sano in Italia costa sempre di più e le differenze di prezzo tra Nord e Sud si accentuano, con aumenti fino al 20% per la dieta mediterranea . Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Quality & Quantity', intitolato 'The economic feasibility of sustainable and healthy diets: a price-based analysis in Italy'.

La ricerca, condotta da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata), ha valutato il costo di diversi panieri alimentari sani e sostenibili, basati sulla dieta mediterranea, distinguendo tra uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani. L'analisi si è estesa da agosto 2021 a marzo 2024, avvalendosi di 326.721 rilevazioni di prezzo relative a 167 prodotti alimentari in 107 province italiane, raccolte tramite l’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dati hanno permesso di stimare un costo minimo, medio e massimo per ciascun paniere alimentare. I risultati evidenziano come la dieta mediterranea sia più cara in primavera ed estate, con variazioni significative a seconda della fascia d'età e della localizzazione geografica. Ad esempio, il paniere per gli uomini adulti supera stabilmente i 200 euro nei mesi primaverili-estivi, mentre quello per gli anziani si attesta intorno ai 160-170 euro nello stesso periodo. L'incremento complessivo dei costi, considerando il triennio analizzato, si aggira intorno al 20% per la maggior parte delle categorie, con l'eccezione dei bambini piccoli, per i quali l'aumento può raggiungere il 25%.\L'indagine ha inoltre rivelato significative differenze regionali. I prezzi medi e massimi dei panieri alimentari risultano più alti nelle province del Nord, mentre i prezzi minimi, ovvero il costo più basso teoricamente necessario per seguire la dieta, sono spesso più elevati al Sud. Questa disparità potrebbe essere imputabile, in parte, alla minore presenza della grande distribuzione organizzata in alcune aree meridionali, dove la concorrenza e le economie di scala sono meno sviluppate, influenzando i prezzi più bassi disponibili. Lo studio sottolinea l'importanza di monitorare costantemente i prezzi e di implementare politiche mirate a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. L'accessibilità economica di una dieta sana non è uniforme né nel tempo né nello spazio, e i costi variano significativamente in base all'età e al fabbisogno calorico. Il lavoro di ricerca è stato svolto nell’ambito del progetto Prin 2022 'Food MeaSure –Poverty, Vulnerable Individuals and Sustainable Diets – New perspectives on Official Statistical data', volto ad analizzare il rapporto tra povertà, vulnerabilità sociale e l'accesso a diete sane e sostenibili attraverso l'uso di dati statistici ufficiali.\L'analisi dei dati evidenzia l'urgenza di interventi strutturali per garantire l'accessibilità economica a una dieta sana per tutti i cittadini italiani. Le fluttuazioni stagionali dei prezzi, l'impatto delle differenze geografiche e le esigenze specifiche di ogni fascia d'età, richiedono un approccio multidimensionale. È necessario non solo monitorare costantemente i costi dei prodotti alimentari, ma anche valutare l'efficacia di politiche di sostegno mirate a ridurre le disuguaglianze e a proteggere le fasce più fragili della popolazione. La ricerca sottolinea la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici di una dieta mediterranea equilibrata e sostenibile, incentivando al contempo la produzione e la distribuzione di alimenti sani e accessibili a tutti. La collaborazione tra istituzioni, produttori e consumatori è fondamentale per creare un sistema alimentare più equo e sostenibile, in cui la salute e il benessere di ogni individuo siano tutelati





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