Il Prof. Strazzullo evidenzia il crollo dell'adesione alla Dieta Mediterranea in Italia, tra povertà alimentare e limiti della PAC. Le soluzioni per un futuro sostenibile.

Il modello alimentare noto come Dieta Mediterranea ha subito un significativo declino in Italia, evidenziato da dati coerenti come lo studio Moli-sani e le indagini Censis e Crea. Questi rilevamenti indicano un livello mediamente basso di adesione, caratterizzato da un consumo insufficiente di legumi e frutta, contro un'eccessiva introduzione di carni rosse e trasformate. La situazione è aggravata dalla disparità di reddito e istruzione, che limita l'accesso a cibi sani e di qualità per le classi sociali più vulnerabili.

Origini storiche e trasformazione delle abitudini

La Dieta Mediterranea è nata dall'elaborazione degli scienziati americani Ancel e Margaret Keys, che dedurarono gran parte degli ultimi quaranta anni del secolo scorso al Cilento per le loro ricerche. Sebbene spesso confusa con le abitudini del Meridione italiano del passato, la realtà storica mostra che la sobrietà delle classi popolari era imposta dalla povertà, non scelta di salute. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il miglioramento economico e le rimesse degli emigranti hanno modificato rapidamente le abitudini, riducendo il consumo di cereali e legumi a favore di prodotti di origine animale.

Also read Via libera alla legge 'antirazzismo selettivo salva-genocidio'. Anche i dati sono antisemiti?

Conflitto tra sostenibilità e sistema produttivo globale

Un'importante contraddizione persiste tra il modello alimentare e il sistema di produzione attuale. La Dieta Mediterranea promuove biodiversità, stagionalità e sostenibilità, ma il sistema è orientato al mercato globale, all'allevamento intensivo e alla lunga conservazione. La costante disponibilità di alimenti prevale sulla freschezza, causando massicce emissioni climalteranti. La pubblicità di prodotti ad alta densità energetica, ricchi di zuccheri e grassi saturi, contrasta con le raccomandazioni sanitarie, mentre le politiche agricole non sempre supportano obiettivi di salute pubblica.

Limiti della PAC e disuguaglianze sociali

La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 ha introdotto strumenti a favore delle piccole aziende locali e sostenibili, ma la distribuzione complessiva degli aiuti continua a favorire le grandi proprietà agricole. Le indagini evidenziano come redditi inferiori e livelli di istruzione bassi corrispondano a una peggiore qualità dell'alimentazione. L'eccessiva dipendenza dalle importazioni per filiere strategiche crea ulteriori criticità. La mancanza di coerenza nei sussidi ostacola la diffusione di un modello alimentare realmente sostenibile ed equo per la collettività.

Advertisement

Allineamento strategico e diritti universali

Le Linee guida nazionali raccomandano di privilegiare gli alimenti vegetali, moderare le carni rosse e limitare quelle trasformate e l'alcol. È auspicabile un sostegno incisivo ai sistemi che coniugano qualità nutrizionale e accessibilità economica, in linea con la strategia Farm to Fork. Questo allineamento è essenziale per rendere accessibili cereali, legumi, frutta, verdura, olio extravergine e prodotti ittici sostenibili. La sfida richiede una visione integrata che superi i vincoli commerciali esistenti.

Verso il cibo sano, pulito e giusto

È urgente un profondo cambiamento che riconosca il cibo sano, pulito e giusto, secondo la definizione di Carlo Petrini, come diritto universale. Tale approccio dovrebbe essere paragonato ai diritti all'istruzione e alle cure mediche. La transizione verso un sistema alimentare equo ed ecologico richiede l'impegno di istituzioni, produttori e consumatori. Solo affrontando queste contraddizioni strutturali si potrà recuperare il vero valore della dieta mediterranea per la salute futura della popolazione.