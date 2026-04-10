Dieta Mediterranea più cara: Prezzi in aumento fino al 20% e divari tra Nord e Sud

Uno studio dell'Università di Pisa rivela l'aumento dei costi della dieta mediterranea in Italia, con differenze significative tra Nord e Sud e tra le stagioni. L'analisi copre il periodo 2021-2024 e valuta i prezzi di diversi panieri alimentari, evidenziando l'impatto su diverse fasce della popolazione.

Mangiare sano in Italia costa sempre di più e le differenze di prezzo tra Nord e Sud si fanno sentire, come rivela uno studio condotto dall'Università di Pisa in collaborazione con altre università italiane. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica 'Quality & Quantity', analizza il costo di diete sane e sostenibili, basate sulla dieta mediterranea , nel periodo compreso tra agosto 2021 e marzo 2024.

Lo studio ha valutato i prezzi di 167 prodotti alimentari in 107 province italiane, raccogliendo dati attraverso l'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo era stimare il costo minimo, medio e massimo per diversi panieri alimentari, suddivisi per gruppi di età e genere: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani. L'analisi rivela un aumento generale dei prezzi, con incrementi fino al 20% nel triennio considerato, e evidenzia significative disparità territoriali e stagionali. \I risultati dello studio evidenziano che la dieta mediterranea è più costosa in primavera ed estate, con alcune eccezioni. Il paniere per gli uomini adulti è il più oneroso, superando i 200 euro nei mesi caldi, mentre per le donne adulte il costo medio mensile si attesta intorno ai 208 euro in estate. Gli anziani e gli adolescenti mostrano incrementi simili, con variazioni tra le stagioni. I bambini piccoli rappresentano l'unica fascia che presenta costi più elevati in inverno rispetto all'estate. A livello geografico, i prezzi medi e massimi dei panieri risultano più alti nelle province del Nord, mentre i prezzi minimi sono spesso più elevati al Sud, suggerendo possibili dinamiche legate alla presenza della grande distribuzione organizzata e alla concorrenza. Lo studio sottolinea l'importanza di strumenti di monitoraggio e di politiche mirate a supportare le fasce più vulnerabili della popolazione. L'accessibilità economica a una dieta sana non è uniforme né nel tempo né nello spazio, e il livello di spesa tende ad aumentare con l'età e il fabbisogno calorico, mentre la stagionalità influenza i costi, con aumenti generalizzati in primavera-estate, ad eccezione dei bambini piccoli. \La ricerca, realizzata nell'ambito del progetto Prin 2022 'Food MeaSure', mira a esplorare il rapporto tra povertà, vulnerabilità sociale e accesso a diete sane e sostenibili attraverso l'uso innovativo dei dati statistici ufficiali. Lo studio evidenzia la necessità di una maggiore attenzione verso l'accessibilità economica di una dieta sana, considerando le variazioni dei prezzi nel tempo e nello spazio. I risultati ottenuti forniscono importanti informazioni per la formulazione di politiche mirate a sostenere le famiglie e a garantire l'accesso a un'alimentazione sana e sostenibile per tutti, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'analisi dettagliata dei costi dei panieri alimentari, suddivisi per gruppi di età e genere, permette di comprendere meglio le dinamiche che influenzano il costo della dieta mediterranea e di identificare le aree in cui è necessario intervenire per garantire un'alimentazione accessibile a tutti





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