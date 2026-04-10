Dieta Mima-Digiuno: Un Nuovo Approccio per la Gestione della Malattia di Crohn?

Uno studio promettente suggerisce che la dieta mima-digiuno potrebbe migliorare i sintomi della malattia di Crohn, riducendo l'infiammazione e offrendo una nuova strategia terapeutica.

L'alimentazione si rivela un potenziale alleato nella gestione della malattia di Crohn, una patologia infiammatoria cronica per la quale, fino ad ora, non esistevano chiare linee guida dietetiche.

I risultati di uno studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine dai ricercatori della Stanford Medicine in California, indicano che una specifica dieta mima-digiuno potrebbe offrire un significativo sollievo dai sintomi caratteristici della malattia di Crohn, migliorando il benessere dei pazienti e riducendo i marcatori infiammatori associati. Tra gli autori dello studio figura anche Valter Longo, rinomato per le sue ricerche sulla dieta mima-digiuno, che ha contribuito in modo significativo alla comprensione del ruolo dell'alimentazione nel trattamento di questa patologia complessa.\La malattia di Crohn è una condizione infiammatoria cronica che può colpire qualsiasi tratto del sistema digerente, dalla bocca all'ano, sebbene sia più comune nell'ultimo tratto dell'intestino tenue e nel colon. In Italia, l'Istituto Superiore di Sanità stima che circa 150.000 persone soffrano di malattie infiammatorie croniche intestinali, con il 30-40% dei casi diagnosticati come malattia di Crohn. La patologia si manifesta tipicamente tra i 20 e i 30 anni o dopo i 65 anni, con sintomi quali diarrea, dolori addominali, affaticamento, perdita di peso e presenza di sangue e muco nelle feci. Attualmente, non esiste una cura definitiva per la malattia di Crohn, e la terapia si concentra sul controllo dei sintomi, principalmente attraverso farmaci anti-infiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori e farmaci biologici. Nei casi in cui la terapia farmacologica non risulta efficace, si ricorre alla chirurgia per rimuovere le porzioni di intestino danneggiate.\Nonostante l'impatto della malattia di Crohn sul sistema digerente, il ruolo preciso dell'alimentazione nel suo trattamento è ancora poco compreso e dibattuto. Sebbene l'ingestione di alcuni alimenti possa peggiorare i sintomi in alcuni individui, non esiste una dieta standard raccomandata per i pazienti, i quali spesso sono invitati dai medici a tenere un diario alimentare per monitorare l'effetto dei cibi consumati, con tutti i limiti legati alla soggettività dei dati. Tuttavia, diversi gruppi di ricerca stanno esplorando l'efficacia di diete e schemi alimentari specifici, come il digiuno intermittente, come possibili strumenti terapeutici. Lo studio condotto a Stanford ha previsto un trial clinico randomizzato di tre mesi, coinvolgendo 97 pazienti con malattia di Crohn da lieve a moderata. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: un gruppo di controllo che ha mantenuto le proprie abitudini alimentari e un gruppo sperimentale che ha seguito una dieta mima-digiuno. Quest'ultima prevedeva una restrizione calorica per cinque giorni al mese (circa 700-1100 calorie al giorno), basata su pasti vegetali, mentre per il resto del mese l'alimentazione era libera. L'obiettivo era valutare l'impatto di questo regime alimentare, considerato più gestibile per i pazienti rispetto ad altre diete più restrittive





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malattia Di Crohn Dieta Mima-Digiuno Alimentazione Infiammazione Terapia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Costo della dieta sana e sostenibile in Italia: variazioni geografiche e stagionaliUno studio rivela l'aumento dei costi di una dieta sana e sostenibile in Italia, con variazioni significative tra Nord e Sud e un picco in primavera ed estate. L'analisi, basata sulla dieta mediterranea, ha valutato i costi per diversi gruppi di età e ha rilevato un incremento del 20% nel triennio 2021-2024.

Read more »

Dieta mediterranea: i prezzi aumentano fino al 20% e il divario Nord-Sud si allargaUno studio rivela l'aumento dei costi della dieta mediterranea in Italia, con differenze significative tra regioni e fasce d'età. L'analisi evidenzia l'importanza di politiche a sostegno dei più vulnerabili.

Read more »

Dieta Mediterranea più cara: Prezzi in aumento fino al 20% e divari tra Nord e SudUno studio dell'Università di Pisa rivela l'aumento dei costi della dieta mediterranea in Italia, con differenze significative tra Nord e Sud e tra le stagioni. L'analisi copre il periodo 2021-2024 e valuta i prezzi di diversi panieri alimentari, evidenziando l'impatto su diverse fasce della popolazione.

Read more »

Dieta sana sempre più cara: quanto costa davvero in Italia e il dato che sorprendeMangiare sano costa sempre di più: dieta mediterranea fino al +20% in Italia, con differenze tra Nord e Sud e rincari nei mesi primaverili ed estivi

Read more »

Il digiuno? Non esistono protocolli standard: per evitare rischi deve essere su misuraNon è una dieta né un semplice schema di ore senza cibo, ma un percorso strutturato che tiene conto delle esigenze della persona integrando dati clinici, parametri biochimici e obiettivi di salute

Read more »

La dieta mima-digiuno allevia i sintomi nella malattia di Crohn?Trova l’ospedale di eccellenza nella cura dei disturbi gastrointestinali con il database di Ospedali

Read more »