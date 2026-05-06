Diete e falsi miti: la guida scientifica per un'alimentazione equilibrata

In occasione del No Diet Day, un approfondimento con la biologa nutrizionista Ilenia Grieco per sfatare i miti più comuni sull'alimentazione e scoprire come raggiungere un equilibrio alimentare sostenibile.

Nel vasto e spesso confuso panorama delle diete, tra consigli improvvisati, tendenze sociali e promesse miracolose, trovare la strada giusta è diventato un’impresa sempre più complessa.

In occasione del No Diet Day, celebrato il 6 maggio, che invita a riflettere sull’ossessione per le restrizioni alimentari e a promuovere un rapporto più sano con il cibo, torna centrale una domanda: quanto di ciò che crediamo sull’alimentazione è realmente fondato? La scienza, in realtà, è molto meno ambigua di quanto si pensi, soprattutto quando si tratta di perdita di peso. Il problema principale risiede nei falsi miti, che persistono e influenzano scelte quotidiane spesso inefficaci o addirittura dannose.

Per fare chiarezza, abbiamo interpellato Ilenia Grieco, biologa nutrizionista con formazione presso il laboratorio dei dismetabolismi dell’Ospedale Sacco di Milano, che ha smontato alcune delle convinzioni più diffuse. Il risultato è una guida essenziale che riporta al centro un principio fondamentale: non esistono soluzioni rapide, ma solo equilibrio, consapevolezza e metodo. Un mito molto diffuso, ma scientificamente errato, riguarda l’eliminazione dei carboidrati.

Questi rappresentano una delle principali fonti energetiche per il nostro organismo, essenziali per il funzionamento del cervello e dei muscoli. Eliminarli completamente, spesso senza consultare uno specialista, porta a una perdita di peso iniziale dovuta principalmente alla perdita di liquidi e glicogeno, non di grasso corporeo. Nel lungo periodo, questa pratica può causare squilibri metabolici, calo di energia e alterazioni del microbiota. Saltare i pasti è un’altra abitudine che, sebbene possa sembrare efficace nel breve termine, è spesso controproducente.

Aumenta la fame nelle ore successive e favorisce episodi di iperalimentazione. Dal punto di vista fisiologico, può alterare la regolazione ormonale e indurre il corpo a risparmiare energia, rallentando il metabolismo. La soluzione vincente è la regolarità, non la restrizione disordinata, sempre sotto controllo medico. Non tutti i grassi sono uguali.

I grassi insaturi sono protettivi e necessari per la produzione ormonale, l’assorbimento delle vitamine liposolubili e la salute cellulare. Il problema riguarda i grassi trans e un eccesso di grassi saturi. Eliminare completamente i grassi significa privare l’organismo di funzioni essenziali. Una restrizione calorica eccessiva può portare a un calo rapido del peso, ma spesso a scapito della massa magra.

Il corpo interpreta questa condizione come uno stato di allarme e attiva meccanismi di adattamento, riducendo il metabolismo basale e aumentando l’efficienza energetica. Il risultato è che è più facile recuperare il peso perso, spesso anche di più. I prodotti light non significano automaticamente dimagranti. Molti hanno un contenuto ridotto di grassi, ma compensano con un aumento di zuccheri, addensanti o dolcificanti per mantenere gusto e consistenza.

C’è anche un fattore psicologico: si tende a consumarne quantità maggiori proprio perché percepiti come più sani o senza conseguenze sul peso. Questo meccanismo porta spesso a sottovalutare l’apporto calorico complessivo, con un bilancio finale simile, se non superiore, rispetto ai prodotti tradizionali. Il nostro organismo possiede già sistemi altamente efficienti di detossificazione, come fegato, reni e intestino. Le diete detox non hanno basi scientifiche solide e il dimagrimento associato è spesso temporaneo.

Meglio parlare di supporto metabolico. Non è l’orario a determinare l’aumento di peso, ma il bilancio energetico complessivo.

Tuttavia, pasti molto abbondanti e disordinati la sera possono influire su digestione, sonno e regolazione metabolica. Non esiste dunque un’ora che fa ingrassare, ma una gestione più o meno coerente dei ritmi biologici. Anche le proteine apportano calorie. Un eccesso, soprattutto se protratto nel tempo, può essere convertito in energia o, in alcuni casi, in tessuto adiposo.

Pur essendo nutrienti fondamentali per il mantenimento della massa muscolare e per il senso di sazietà, non possono essere considerate neutre dal punto di vista calorico. Devono essere inserite in un contesto bilanciato, calibrate in base al fabbisogno individuale, allo stile di vita e al livello di attività fisica. Il focus non è mai il singolo macronutriente, ma l’equilibrio complessivo della dieta e il bilancio energetico totale. Nessun alimento, da solo, ha il potere di far dimagrire





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