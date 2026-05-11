Diferenze genetiche tra uomini e donne nel sistema immunitario

Lo studio ha analizzato il DNA di più di 1,25 milioni di cellule immunitarie prelevate dal sangue di circa 1.000 persone sane e ha scoperto una mappa dettagliata delle differenze biologiche tra i due sessi. Gli uomini hanno una maggiore presenza di monociti, le donne invece hanno livelli più elevati di linfociti B e T. Queste differenze possono portare a malattie autoimmuni e limitarne la comprensione e le terapie migliori.

Gli ultimi anni hanno reso più chiaro che il sistema immunitario funziona in modo diverso nei due sessi: gli uomini hanno una maggiore presenza di monociti, cellule cruciali nella prima risposta immunitaria, mentre le donne presentano livelli più elevati di linfociti B e T, fondamentali per la memoria immunitaria e la difesa agli agenti patogeni già incontrati.

Questo studio internazionale ha analizzato il DNA di più di 1,25 milioni di cellule immunitarie prelevate dal sangue di circa 1.000 persone sane e ha scoperto una mappa dettagliata delle differenze biologiche tra i due sessi. Queste differenze possono portare a malattie autoimmuni e limitarne la comprensione e le terapie migliori. Il sistema immunitario deve essere studiato tenendo conto del sesso. Molte ricerche continuavano a trascurare queste variabili





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salute Genetica Immuno Immunità Difessi Genetiche Sistema Immunitario Monociti Linfociti Malattie Autoimmuni Sesso Diferenze Esame Del Sangue Analisi Del DNA Riscontrate Fondamentali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modificando una singola lettera nel Dna, il topo diventa maschioUna scoperta israeliana rivela come esiste una relazione tra la mutazione in Dna non codificante e lo sviluppo sessuale. Se una sola lettera tra i miliardi di building block del Dna viene modificata da queste regioni nel topo, questo puó portare a cambiamenti nel suo sviluppo sessuale e alla comparsa di genitali maschili e testicoli.

Read more »

Italia e ripescaggio Mondiali 2026, Iran ci sarà? Infantino chiude il casoUn forfait a causa della guerra con gli Stati Uniti avrebbe rimesso in corsa gli azzurri

Read more »

Star Wars: perché gli Inquisitori usano spade laser rotanti?Gli Inquisitori Imperiali sono tra i villain più spaventosi di Star Wars, ma dietro le iconiche spade laser rotanti si nasconde una funzione precisa, pensata per eliminare i Jedi sopravvissuti all’Ordine 66.

Read more »

Parma-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orariIn arrivo un’estate ricchissima su Sky Sport, con tanta Italia in ogni evento: dal tennis con Wimbledon a luglio, al calcio con la fase finale delle Coppe, fino agli Europei di atletica, volley e nuoto, i Mondiali femminili di basket, motori, rugby, golf e tanto...

Read more »