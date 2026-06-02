Difesa aerea del Kuwait in azione contro missili e droni ostili

L'agenzia di stampa statale KUNA riporta intercettazioni di attacchi aerei mentre esplosioni sono segnalate anche nell'isola iraniana di Qeshm, con il Bahrein che attiva le sirene di allerta. Tensioni nel Golfo persistono nonostante il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Mercoledì 3 giugno, le difese aeree del Kuwait sono entrate in azione per intercettare attacchi missilistici e di droni ostili diretti verso il paese, come comunicato dall'agenzia di stampa statale KUNA che citava fonti dell'esercito kuwaitiano.

Le autorità militari non hanno specificato l'origine precisa delle minacce, ma hanno confermato che le esplosioni udite dalla popolazione sono state provocate dalle operazioni di intercettazione. Lo Stato Maggiore dell'esercito ha esortato i cittadini a seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza e ad evitare di toccare eventuali detriti o oggetti non identificati che potrebbero essere pericolosi.

Questo allarme giunge a poche ore di distanza dalla notizia, diffusa dai media iraniani, di forti esplosioni nell'area dell'isola di Qeshm, nel sud del paese, senza che sia stata fornita una spiegazione ufficiale sulla causa. Parallelamente, il ministero degli Interni del Bahrein ha attivato le sirene di allarme e ha lanciato un appello alla calma, invitando cittadini e residenti a rifugiarsi immediatamente nei luoghi sicuri più vicini.

Il Kuwait ha subito numerosi attacchi simili negli ultimi giorni, alcuni dei quali sono stati successivamente attribuiti a forze iraniane, ma per l'incidente di mercoledì non è stata avanzata alcuna identificazione formale. I paesi del Golfo, tra cui Kuwait e Bahrein, sono stati ripetutamente colpiti da missili e droni nel corso del conflitto scatenatosi tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Sebbene le ostilità siano in gran parte cessate dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco ad aprile, la tregua è stata più volte violata da nuovi attacchi, anche contro o in prossimità di basi della regione che ospitano truppe statunitensi, dimostrando una persistente instabilità nella zona. La situazione rimane fluida e le autorità invitano alla massima prudenza





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kuwait Difesa Aerea Missili Droni Iran Golfo Tregua Intercettazioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Usa, attacchi a radar e droni: missili sul KuwaitGli Stati Uniti colpiscono siti iraniani, Teheran risponde con missili sul Kuwait. Trump: 'Iran vuole l'accordo'

Read more »

Fiorentina, per la difesa sondaggio per Obert: il Cagliari chiede 8-10 milioni di euroLa Fiorentina parte dalla difesa. Fabio Paratici è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Read more »

Napoli, le idee per la difesa: da Juanlu Sanchez a Singo, Mingueza e VagiannidisDi Lorenzo non si tocca, ma al Napoli serve anche altro.

Read more »

Zelenskiy avverte di un nuovo attacco russo massiccio e chiede rinforzi alla difesa aereaIl capo di stato ucraino avverte che la Russia potrebbe lanciare un gigantesco attacco notturno con più di 70 missili e 650 droni, chiedendo a tutti i partner europei di intensificare la fornitura di missili e sistemi di difesa aerea.

Read more »