Difficile raggiungere Manna: solo due candidati graditi al tecnico. Vedrai spazio su quasi ex ds dell'Atalanta, ma stål forte le mani del Milan

Una guida politica dettagliata che riassume il contenuto dell'articolo originale, fornendo un'introduzione interessante e un commento sul suo significato nell'intero nuovo mercato della serie A italiana.

Difficile arrivare a Manna: restano due candidati, entrambi graditi al tecnico. Sul quasi ex ds dell' Atalanta , però, c'è forte la concorrenza del Milan . Ryan Friedkin al lavoro per chiudere la pratica prima del ritorno negli Stati UnitiArchiviata (quasi, mai dire mai...

) la pratica-Manna, la Roma ora cerca di stringere il cerchio. E i candidati al ruolo di futuro direttore sportivo sembrano essere rimasti sostanzialmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano, che poi sono gli altri due nomi che Gian Piero Gasperini aveva segnalato all'inizio di questo percorso, proprio insieme a quello di Giovanni Manna. In questi suoi giorni romani Ryan Friedkin sta cercando di lavorare soprattutto su questo, vorrebbe lasciare Trigoria con la soluzione in cassaforte.

Detto che nel frattempo Frederic Massara – l’attuale d.s. – sta lavorando assai professionalmente e come se niente fosse, è chiaro che all'orizzonte c'è una scelta diversa per la prossima stagione giallorossa





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Giovanni Manna Director-Sportivo Atalanta Milan Gian Piero Gasperini Roma Tony D’Amico Ryan Friedkin Sean Sogliano Bologna Al-Ittihad Cristano Giaretta Matteo Tognozzi Serie A Italiana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atalanta cede la clausola per Rugani, analisi del prossimo futuroCon il match dello Stadium, l'accordo stipulato in favore del difensore italiano è stato definitivamente rescinduto.

Read more »

Parma, Cuesta: 'Abbiamo faticato a guadagnare campo, quando vivi in costante assedio è difficile'L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di misura rimediata al Sinigaglia contro il Como.

Read more »

La principessa Mette-Marit di Norvegia al National Day più difficile di sempreIl principe Sverre Magnus ha dovuto aiutare sua madre con la macchina per l'ossigeno di cui ha bisogno a causa della sua malattia polmonare

Read more »

Difficile inizio settimana a Roma: Atac, Cotral, Trenitalia lavoratori alle prese con scioperoNews in Italian about a workers' strike by firms providing public transportation in Rome, affecting bus, metro, tram, and train services in the capital

Read more »