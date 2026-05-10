Difficile trovare motivazioni tecniche a questo tracollo: Milan fuori da Champions e prossimo addio a Furlani

Il Milan ha vissuto una stagione disastrosa, con l'ultimo ko casalingo contro l'Atalanta e una contesa interna tra proprietà e dirigenzia. La dirigenza sembra al centro delle controversie, e l'amministratore delegato Giorgio Furlani pare a rischio addio dopo il tracollo interno. La futura società potrebbe cambiare l'allungamento delle fila, con la decisione da prendere in queste ultime settimane.

Un tracollo difficile da credere o da prevedere fino a poche settimane fa, e tornano i fantasmi dello scorso anno, con la contestazione alla proprietà di Gerry Cardinale e alla dirigenza, nella figura dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, da mesi ormai nel mirino delle critiche dei tifosi.

L'orribile ko interno del Milan contro l'Atalanta è solo l'ultimo capitolo di una stagione iniziata bene ma finita malissimo per i rossoneri, ora a pari punti con la Roma al quarto posto e davanti ai giallorossi solo per lo scontro diretto, a due giornate dalla fine del campionato. Milan sconfitto e contestato A San Siro è andata in scena l'ultima contestazione della Curva Sud: un gigantic'GF out', per chiedere l'addio dello stesso Furlani.

E poi bordate di fischi, sia all'intervallo che durante la partita, per un gruppo che si è sfaldato dopo la sconfitta con la Lazio di marzo che ha causato il simbolico addio alla lotta scudetto contro l'Inter, nonostante due derby vinti. Nel finale del match, sullo 0-3, anche cori convinti per Paolo Maldini, la bandiera del Diavolo licenziata nell'estate 2023 per un addio che fa ancora male ai cuori di molti dei suoi tifosi.

Ma cosa è successo a questo Milan? Difficile trovare delle motivazioni tecniche ad un tracollo di questo tipo: un crollo mentale più che fisico, un attacco abulico incapace di segnare per settimane, con l'ultimo gol di un attaccante segnato da Rafa Leao nella vittoria di Cremona ormai due mesi e mezzo fa.

E lo stesso Leao ormai travolto da un paio di stagioni da critiche furiose, con insistenti voci di addio a fine anno non diverse da quelle che un anno fa di questi tempi riguardarono Theo Hernandez, poi messo alla porta in estate e finito in Arabia all'Al Hilal. La contestazione della curva all'ad Giorgio Furlani E ancora, una difesa che era sembrata arcigna - in pieno stile Allegri - per gran parte di questa stagione, e che è diventata di burro negli ultimi due mesi, con errori marchiani come l'espulsione di Tomori dopo 20 minuti a Reggio Emilia o le amnesie nel ko casalingo contro l'Udinese di metà aprile.

Un centrocampo che aveva trovato in Luka Modric un totem fondamentale e in Rabiot il suo scudiero perfetto, ma che con l'infortunio del croato è tornato quello fragile e incapace di fare filtro di un anno fa con Fonseca prima e Conceiçao poi. La lotta per la Champions Il finale di stagione, nonostante la reazione rabbiosa del finale di Milan-Atalanta, più di nervi che altro, è tutto da vedere: la Roma è lanciatissima e può contare su un Malen incontenibile, la Juventus ha messo la freccia ed è davanti, ed è difficile credere che bianconeri e giallorossi possano non vincere le ultime due partite.

La realtà dice che il Milan ha ancora il destino tra le sue mani: vincere le ultime due gare contro Genoa e Cagliari basterebbe a qualificarsi per la prossima Champions League, ma le ultime prestazioni non regalano ottimismo, e nemmeno le squalifiche - per la gara di Genova - dei diffidati Leao e Saelemakers. E alle porte, secondo recenti voci di stampa, potrebbe esserci una nuova rivoluzione societaria che vedesse l'allontanamento di Tare e Allegri in favore di Tony D'Amico e Vincenzo Italiano, ma con Furlani ancora saldamente in sella





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Italiano Difficile Trovare Motivazioni Tecniche A Quest Milan Fuori Da Champions E Prossimo Addio A Fu Contesa Interna Tra Proprietà E Dirigenzia Atalanta Ko Casalingo Prossima Rivoluzione Societaria Tony D'amico E Vincenzo Italiano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caldara: 'Lotta Champions, il Milan ce la farà, poi testa a testa fra Roma e Juventus'L'ex difensore di Milan e Atalanta Mattia Caldara ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, della lotta per la.

Read more »

Milan, Furlani non molla: vuole D’Amico dsPuò terminare l'avventura in rossonero di Tare. L'ad punta all'attuale dirigente dell'Atalanta

Read more »

Milan, la Curva Sud contesta: 'Furlani e proprietà complici hanno demolito una squadra vincente'Giornata di contestazione dei tifosi del Milan all'indirizzo della proprietà. Di seguito si riporta il testo integrale della fanzine diffusa.

Read more »

Milan in delirio in casa contro l'Atalanta: criteri di refering e ruolo di Georgio FurlaniIl Milan cede ancora in casa dopo una stagione di alti e bassi, scivolando al quarto posto avvelenato dalla doppietta alla Dea. I rossoneri accusano la mancanza di leadership e la deriva dell'allenatore Massimiliano Allegri, mentre il CEO Giorgio Furlani non si protetta dalle accuse di incompetenza. La notizia emergeva in una giornata di spiragli nella tensione tra la Curva Sud e la società, dopo la decisione di lasciare San Siro.

Read more »