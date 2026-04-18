Diffidati e nervi tesi: la vigilia del big match Juve-Milan si gioca sui cartellini

Milan e Juventus si avvicinano allo scontro diretto del 26 aprile con un occhio di riguardo ai diffidati. Allegri e Spalletti dovranno gestire con attenzione le partite del fine settimana per arrivare al big match con la rosa al completo, evitando ammonizioni che potrebbero compromettere la corsa Champions.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti , due figure calcistiche di spicco, presentano approcci distinti nella comunicazione, nella gestione delle proprie squadre in campo e nell'intensità con cui vivono le partite. Tuttavia, se si trovassero a confrontarsi, un punto di tangenza immediato emergerebbe: la questione dei diffidati. Il Milan si trova ad affrontare questa situazione con ben cinque giocatori a rischio cartellino (Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers, Leao), mentre la Juventus ne conta due (Kelly, Bremer).

In vista dello scontro diretto del 26 aprile, un appuntamento cruciale per le ambizioni Champions League, entrambi gli allenatori mirano ad avere a disposizione la rosa al completo. Il percorso per raggiungere questo obiettivo passa inevitabilmente dalla gestione oculata delle energie e dei cartellini gialli durante le imminenti sfide di campionato: il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Verona, e la Juventus ospiterà il Bologna.

Analizzando la situazione, Kelly e Bremer della Juventus sembrano essere i giocatori più esposti al rischio di squalifica. In casa Milan, la situazione è ancora più delicata, poiché quattro dei cinque diffidati sono titolari inamovibili per Allegri. Domenica, i rossoneri si recheranno a Verona con l'obiettivo di conquistare tre punti, un traguardo che manca ormai da quasi un mese, un evento mai accaduto in questa stagione.

L'Hellas Verona, non ancora matematicamente salvo, è destinato a lottare con fervore in ogni zona del campo, rendendo il match una di quelle partite definite da Allegri 'sporche', dove la priorità è il risultato, a prescindere dalla modalità di ottenimento. Sulle corsie laterali, la velocità di Belghali potrebbe rappresentare una minaccia per Saelemaekers, che sta attraversando un periodo non particolarmente brillante. A centrocampo, Modric sarà chiamato a mettere in mostra la sua vasta esperienza quarantennale, mentre Fofana dovrà arginare gli assalti di Akpa Akpro e Bernede, a meno che Allegri non opti per un cambio tattico, schierando Ricci o Loftus dall'inizio.

Leao, dopo un applauso ironico all'arbitro durante la sfida con l'Udinese, ha collezionato il suo quarto giallo stagionale, e a Verona dovrà assolutamente evitare di incorrere in un'altra ammonizione, o peggio, in una seconda. Athekame, con il recente ritorno al modulo 3-5-2, partirà dalla panchina, riducendo il rischio di squalifica, ma dovrà comunque prestare la massima attenzione qualora venisse impiegato. La partita di Verona è particolarmente insidiosa: nel giro di poche settimane, il Milan ha visto sfumare la corsa scudetto e ha visto vacillare la sua posizione in zona Champions.

Due sconfitte consecutive hanno inevitabilmente intaccato la serenità dell'ambiente, trasformando anche squadre come il Verona, se sottovalutate, in potenziali trappole. Al Bentegodi, l'Atalanta ha subito una sconfitta e la Juventus ha strappato un pareggio. Napoli e Inter sono riuscite a vincere solo nei minuti finali. Allegri è avvisato.

Pur avendo un numero inferiore di diffidati, i nomi in questione per la Juventus sono di assoluto rilievo. Spalletti si affida a due pilastri della sua difesa, Kelly e Bremer, che domenica sera contro il Bologna, una squadra che pur avendo poco da chiedere al suo campionato, rimane una formazione di alta classifica, dovranno dare il massimo. Kelly e Bremer saranno chiamati a contenere Santiago Castro, un attaccante centrale imprevedibile che ama svariare sul fronte offensivo, rendendo la marcatura complessa.

Sulle fasce, gli emiliani dispongono di giocatori abili nell'uno contro uno che spesso si accentrano per liberare gli spazi ai loro terzini. Rowe, Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi, a seconda di chi scenderà in campo, rappresentano tutti avversari ostici. Bremer sembra essere il più a rischio ammonizione, avendo ricevuto tre gialli nelle ultime cinque partite. Kelly, al contrario, appare più sotto controllo, con una sola ammonizione nel 2026, la sua quarta complessiva.

Spalletti dovrà contare sulla loro affidabilità per assicurarsi la vittoria e mantenere il distacco di tre punti dal Milan, a patto che i rossoneri facciano il loro dovere a Verona. In sintesi, il grande scontro di San Siro di fine mese è già iniziato, e la battaglia si combatte anche e soprattutto sul fronte psicologico, giocando con i nervi dei protagonisti.





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