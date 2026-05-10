Digital Markets Act (Dma) - le opinioni divergenti dopo due anni

Il Digital Markets Act (Dma) è entrato in vigore nell'Unione Europea nel 2024, creando aspettative positive riguardo alla competitività digitale e all'offerta di scelte agli utenti. Dopo due anni, la Commissione europea ha pubblicato una prima revisione del regolamento, riflettendo le opinioni vince e sfavorevoli della società e delle aziende interessate. Secondo alcuni, le imprese devono continuare ad applicarlo per beneficiare delle opportunità offerte dalla legge, mentre altri ritengono che il Dma debba essere sottoposto ad ulteriori interpretazioni.

Il Digital Markets Act (Dma) è entrato in vigore nel 2024 e si appoggia al principio che la concorrenza commerciale nel mercato digitale sia fondamentale per la crescita economica, il progresso tecnologico e la protezione dei consumatori.

L'obiettivo è presentare agli utenti più scelta, migliorare la competitività e garantire che i loro diritti e le loro informazioni personali siano tutelati. Un anno dopo, la Commissione europea ha pubblicato la prima revisione del regolamento e si è preoccupata di capire se gli obiettivi conseguibili e se gli operatori abbiano beneficiato delle opportunità offerte dalla legge. Secondo Apple, il Dma ha creato alcuni problemi, ma ha anche fornito nuove opportunità e limitazioni che potrebbero influire sul mercato.

La società ha dovuto fare alcuni cambiamenti profondi per conformarsi alle ultime linee guida e le conseguenze sono state abbastanza negative





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