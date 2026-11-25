Diletta, studentessa di Pavia, scrive Bruciate Tutto ispirandosi a Elena Cecchettin. Un inno contro la violenza di genere promosso nella Camera dei Deputati.

Una sedicenne di Pavia ha trasformato il dolore in un inno di resistenza sociale attraverso la composizione di un brano musicale dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Diletta, studentessa e violoncellista, ha scritto " Bruciate Tutto" per smantellare la cultura tossica che normalizza la gelosia e il controllo all'interno delle relazioni, partendo dalle parole pronunciate da Elena Cecchettin dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Cecchettin. Il progetto, nato da una riflessione personale ma con ambizioni collettive, mira a educare le nuove generazioni a riconoscere i segnali di pericolo prima che sfocino nella violenza fisica. L'opera non è solo un singolo, ma rappresenta una chiamata alle armi culturale contro le favole che trasformano la possessione in amore.

L'ispirazione da Elena Cecchettin e la nascita del brano

Il centro motivazionale di "Bruciate Tutto" è l'invito di Elena Cecchettin a non dedicare un minuto di silenzio alla sorella Giulia, ma a "bruciare tutto" il sistema di convinzioni che ha permesso l'omicidio. Queste parole, inizialmente diffuse sui social, hanno trovato una risonanza immediata in Diletta, che le ha interpretate come un'urgenza di cambiare il modo in cui si raccontano le relazioni. La giovane autrice ha voluto mettere in discussione il terreno culturale che precede la violenza estrema, attaccando direttamente quelle narrazioni che giustificano i comportamenti possessivi. Il messaggio è chiaro: la gelosia non è amore, il controllo non è affetto e la paura non è mai una forma di devozione. Questo approccio cerca di identificare quei micro-comportamenti, spesso minimizzati, che costituiscono il primo passo verso dinamiche oppressive.

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La musica come strumento emotivo e terapeutico

Lo strumento musicale al centro di questa narrazione è il violoncello, uno strumento che Diletta studia sin dall'età di quattro anni, benché in origine desiderasse il contrabbasso, ritenuto troppo grande per la sua corporatura. Lo strumento, che l'artista ha affettuosamente ribattezzato Alfred, non funge da semplice accompagnamento ritmico, ma diventa una seconda voce espressiva nel brano. Attraverso le sue note, il violoncello assume i toni di una ferita aperta o quelli di un abbraccio protettivo, creando una tensione emotiva che supporta il testo cantato. Questo percorso musicale è anche legato alla crescita personale dell'artista: a tredici anni, Diletta ha subito cyberbullismo da parte di coetanee attraverso chat che insultavano il suo aspetto fisico. Da quell'esperienza dolorosa è nata "Nuvole", la sua prima canzone, che ha segnato la trasformazione della scrittura in uno strumento di elaborazione del dolore e di significato.

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Il cortometraggio Solo perché mi dispiace e la storia di Viola

Il progetto si espande oltre il brano musicale con il cortometraggio "Solo perché mi dispiace", diretto da Matteo Balsamo e interpretato da Diletta nel ruolo di Viola, una diciassettenne. La storia esplora la fragilità del confine tra libertà personale e imposizione attraverso gesti quotidiani apparentemente banali, come una telefonata insistentemente richiesta dall'ex, una mano non desiderata sulla gamba, o la pressione di pubblicare foto sui social. Il titolo del corto richiama la frase tipica usata per giustificare la sottomissione: un senso di colpa che spinge a dire sì quando si vorrebbe dire no, anteponendo i desideri altrui ai propri. La narrazione propone tuttavia un finale alternativo e simbolico: Viola sceglie di non rispondere, lasciando il telefono sul letto e riprendendosi la vita. Questo gesto semplice rappresenta la rottura di una dinamica tossica e la possibilità di scegliere se stessi.

Impatto istituzionale e ambizioni per il futuro

Sebbene Diletta sia consapevole che la musica da sola non possa arrestare la violenza di genere, il suo lavoro è riconosciuto come uno strumento cruciale per dare voce alle vittime e creare consapevolezza. Il brano ha raggiunto importanti spazi istituzionali, con l'autrice che ha avuto l'opportunità di parlare direttamente alla Camera dei Deputati. Inoltre, "Bruciate Tutto" è stata selezionata come finalista al premio Voci per la Libertà di Amnesty International, un riconoscimento che certifica l'impatto sociale del messaggio. Le ambizioni dell'artista non si fermano qui: l'obiettivo è portare il brano nelle scuole, nelle biblioteche e nelle piazze, trasformandolo in un'occasione di confronto aperto. Il messaggio è rivolto a tutti, inclusi i ragazzi, invitandoli a riconoscere i comportamenti sbagliati e a schierarsi attivamente per cambiare la cultura dominante, definendosi attraverso tre aggettivi chiave: sensibile, libera e determinata.