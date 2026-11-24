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Diletta Leotta approda su Rai1: nuove opportunità con Carlo Conti e riassetto professionale

Diletta Leotta · Rai1 · Carlo Conti

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Diletta Leotta sta valutando un possibile ingresso nell'intrattenimento su Rai1, con collaborazioni che potrebbero includere Carlo Conti, Stefano De Martino e Milly Carlucci. La conduttrice, dopo esperienze su DAZN e Paramount+, cambia agenzia per il settore show, mantenendo i legami sportivi con MNcomm.

Diletta Leotta sta compiendo un passo significativo nel panorama dello spettacolo italiano, esplorando nuove opportunità all'interno del mondo dell'intrattenimento generalista. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica Cè Chi dice del settimanale Chi, la conduttrice avrebbe ottenuto un via libera preliminare per affiancare il prestigiato presentatore Carlo Conti, anche se la trattativa ufficiale non risulta ancora conclusa e manca la firma definitiva. Diletta Leotta esplora nuove opportunità televisive Questo sviluppo rappresenta una naturale evoluzione professionale per Leotta, che finora è stata associata principalmente ai suoi impegni come volto di punta per piattaforme di streaming come DAZN e Paramount+. L'ingresso graduale nei programmi della Rai potrebbe includere una serie di apparizioni come ospite prima di eventuali ruoli di conduzione più stabili. Also read Gian Carlo Caselli rende omaggio a Gianni De Gennaro: un grande poliziotto e amico Il percorso descritto da Candela prevede inizialmente la presenza nella seconda e ultima puntata di Meravigliosamente, seguita da una possibile partecipazione ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. Inoltre, non sono da escludere inviti da parte di Milly Carlucci per apparire come ballerina per una notte nella trasmissione Ballando con le Stelle, una formula diversa rispetto a quella come concorrente a cui Leotta aveva rinunciato in extremis in precedenza. Advertisement Riassetto agenzie e progetti per Laotta Il progetto più rilevante nel retroscena riguarda la conduzione o la partecipazione a I Migliori Anni, un programma che dovrebbe tornare su Rai 1 per sei venerdì consecutivi, celebrando la musica degli anni Duemila. Parallelamente a questi sviluppi televisivi, si registra un riassetto nella gestione della carriera della conduttrice. Leotta avrebbe ridotto la collaborazione con la sua storica agenzia MNcomm di Umberto Chiaramonte, che continuerà tuttavia a seguirla specificamente per gli impegni legati al mondo sportivo. Per il settore dell'intrattenimento, invece, la conduttrice si è affidata a una nuova agenzia, dimostrando una chiara distinzione nelle sue strategie professionali. Questa mossa riflette la tendenza di diversi giornalisti sportivi ad aprire le porte all'intrattenimento generale, un fenomeno osservato anche in colleghi come Fabio Caressa. Nonostante l'interesse per la televisione generalista, non si prevede alcuna rinuncia agli impegni sportivi, che rimangono una parte centrale della sua attività professionale.

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