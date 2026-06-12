Diletta Leotta torna in pista ai Mondiali 2026: il mini-dress floreale e gli incontri nel backstage

Diletta Leotta è tornata in pista dopo la nascita del suo secondo figlio, Leonardo, in occasione dei Mondiali 2026. La conduttrice ha scelto il bordocampo dello stadio Azteca di Città del Messico per la cerimonia di apertura del torneo, scegliendo un look total flower a tinte accese. Nonostante l'assenza dell'Italia dal torneo, Diletta Leotta ha voluto essere presente per seguire l'evento al fianco di Dazn. Per l'occasione, ha indossato un mini dress a manica lunga firmato Alex Perry, animato da stampe floreali nelle tonalità del pesca, dell'arancio e del giallo. A completare l'outfit, sandali mules rosa con tacco a spillo e le collane a catena di Tiffany & Co. Il momento più emozionante della serata, però, non ha riguardato l'abbigliamento. Direttamente da bordo campo, Diletta Leotta ha potuto stringere la mano - e farsi immortalare - con alcuni dei nomi più iconici della storia del calcio: Ronaldo 'il Fenomeno', Ronaldinho, ma anche Roberto Baggio e Luis Figo erano tra i protagonisti presenti alla cerimonia.

Diletta Leotta è tornata in pista dopo la nascita del suo secondo figlio, Leonardo, in occasione dei Mondiali 2026 . La conduttrice ha scelto il bordocampo dello stadio Azteca di Città del Messico per la cerimonia di apertura del torneo, scegliendo un look total flower a tinte accese.

Nonostante l'assenza dell'Italia dal torneo, Diletta Leotta ha voluto essere presente per seguire l'evento al fianco di Dazn. Per l'occasione, ha indossato un mini dress a manica lunga firmato Alex Perry, animato da stampe floreali nelle tonalità del pesca, dell'arancio e del giallo. A completare l'outfit, sandali mules rosa con tacco a spillo e le collane a catena di Tiffany & Co. Il momento più emozionante della serata, però, non ha riguardato l'abbigliamento.

Direttamente da bordo campo, Diletta Leotta ha potuto stringere la mano - e farsi immortalare - con alcuni dei nomi più iconici della storia del calcio: Ronaldo 'il Fenomeno', Ronaldinho, ma anche Roberto Baggio e Luis Figo erano tra i protagonisti presenti alla cerimonia





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