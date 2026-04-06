Dimartino: Nuova Avventura Solista Dopo la Separazione da Colapesce

Dimartino, al secolo Antonio Di Martino, si lancia in un nuovo progetto solista segnato dalla separazione artistica da Colapesce. L'artista racconta le motivazioni dietro questa scelta, i nuovi progetti e il ritorno alle radici, con l'uscita del suo album 'L'improbabile piena dell'Oreto' e un tour che lo vedrà protagonista. L'intervista al Corriere della Sera esplora anche le difficoltà della solitudine artistica e il desiderio di esprimere una maggiore autenticità.

Ora Antonio Di Martino, in arte Dimartino , intraprende un nuovo capitolo artistico, segnato dalla separazione da Colapesce (vero nome Lorenzo Urciullo). Nessun litigio ha posto fine alla loro collaborazione, ma un mutamento inevitabile ha portato i due a percorrere strade separate.

In un'intervista al Corriere della Sera, Dimartino rivela: “Ho cercato di spiegargli come stanno le cose fra me e Colapesce e alla fine lui ha detto 'va bene', anche se ho avuto la sensazione che non mi avesse creduto”. Dimartino chiarisce inoltre il malinteso che spesso accompagna la loro separazione: “La gente, senza sapere che prima del duo abbiamo avuto 10 anni di carriere soliste, pensa che abbiamo litigato. E invece abbiamo progetti cinematografici a cui già stiamo lavorando”. Il focus ora si sposta sull'uscita del suo nuovo album solista, 'L’improbabile piena dell’Oreto', prevista per l'8 maggio. Un album che ha avuto il beneplacito di Lorenzo, il cui commento positivo ha rincuorato Dimartino. \La decisione di tornare a cantare da solo non è stata priva di sfide. Dimartino confessa: “Mi ha destabilizzato non avere una controproposta - Il processo per tornare alla scrittura solista è stato un processo psicologico”. L'esperienza del duo, pur ricca di successi, aveva talvolta limitato l'espressione personale. “In due fatichi ad essere personale, devi raccontare storie universali. Da solo indaghi dentro te stesso, dici cose che ti vergogneresti di dire davanti a un altro”. Il nuovo disco, 'L’improbabile piena dell’Oreto', esplora l'idea che la rinuncia non sia una sconfitta e che l'oro, inteso come successo esteriore, non debba essere l'unico obiettivo nella vita. Colapesce e Dimartino hanno sempre mantenuto un'autonomia decisionale, consapevoli di quando e come fermarsi, evitando di trasformarsi in una semplice “ditta”. Dimartino rivela di non aver mai considerato il palco del Festival di Sanremo come l'ambiente più adatto per questo nuovo progetto discografico. \Il cantautore si prepara a un tour da solista, dove si presenterà con chitarra e voce, con l'intenzione di creare un'atmosfera intima e raccolta. Un viaggio che lo vedrà lasciare Milano, città in cui ha vissuto per cinque anni, per fare ritorno nella sua Palermo natia. La decisione di tornare alle origini è motivata dalla necessità di ritrovare la radice della sua ispirazione. “Lascio Milano in pace. Ci ho vissuto 5 anni e ho avuto paura di essere mangiato. Se a Milano non fai nulla diventa la città più brutta del mondo, ti senti in colpa perché non produci... Tornare a Palermo, registrare nella sala prove dove suonavo quando avevo 16 anni, è stato un modo per riappropriarmi del motivo per cui scrivo. Nella mia terra ho visto la bellezza e il terrore, sono cresciuto negli anni dei morti ammazzati per mafia, e le canzoni erano il mezzo che poteva portarmi da un’altra parte”, spiega Dimartino, evidenziando il legame profondo con la sua terra e l'importanza della musica come strumento di evasione e di crescita personale





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